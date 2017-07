Los mejores tráilers desvelados en la Comic-Con

La Comic-Con de San Diego ha venido cargadísima de novedades para los seguidores del género fantástico tanto en el cine como en la televisión. Durante tres días han desfilado las estrellas por el inmenso auditorio ocupado por 6.500 personas en cada una de las sesiones, y al mismo tiempo las productoras han apoyado el evento desvelando tráilers de sus próximos lanzamientos. Aquí va una selección de la mejor que estamos viendo este fin de semana.

'READY PLAYER ONE'

Desató una gran tanda de aplausos la visita de Steven Spielberg, el legendario director que hoy traía bajo el brazo el primer vídeo de su película de ciencia-ficción 'Ready Player One'. La trama de este largometraje, basado en la novela de Ernest Cline y que se estrenará en marzo del próximo año, viaja hasta 2045 y explora una sociedad completamente entregada a la realidad virtual Oasis. Cuando el creador de esa plataforma de realidad virtual fallece se abre una competición entre los diferentes jugadores para localizar un 'easter egg' (un contenido oculto), ya que el que lo encuentre heredará la compañía. El vídeo de 'Ready Player One' mostró una estética muy futurista a la vez que nostálgica gracias a las referencias al Delorean de 'Regreso al futuro' (1985) y los personajes The Iron Giant y Freddy Krueger.

'JUSTICE LEAGUE'

Gal Gadot, la protagonista de Wonder Woman y nueva estrella de la casa tras el fenomenal éxito comercial de esta cinta, subió al escenario rodeada de sus compañeros Ben Affleck (Batman), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman) y Ray Fisher (Cyborg), con los que formará el 'all-star' de superhéroes de 'Liga de la justicia'. De esa cinta, que se estrenará el próximo 17 de noviembre y que aspira a ser clave en la adaptación cinematográfica del universo de DC Comics, se mostró hoy un clip en el que todos los personajes unen sus fuerzas ante una temible amenaza que parece venir de fuera del planeta.

'WESTWORLD'

Los creadores y protagonistas de 'Westworld' mostraron el primer avance de la segunda temporada, en la que se confirma el regreso de Ed Harris como hombre de negro, así como la presencia de Bernard (Jeffrey Wright) y Delores (Evan Rachel Wood). HBO proyectará la segunda temporada de 'Westworld' en el 2018.

'STRANGER THINGS'

Netflix, por su parte, lució el regresó de 'Stranger Things' el próximo mes de octubre, con una segunda temporada cuya acción se desarrolla un año más tarde que la primera entrega. El tráiler exhibido está centrado en las dificjltades de Will por adaptarse de nuevo a la vida real mientras sigue teniendo visiones de Upside Down con un monstruo acechando en la oscuridad. El tráiler está lleno de referencias a la cultura popular de los años 80, desde 'Ghostbusters' al videojuego Dragon's Lair y el vídeo de Michael Jackson 'Thriller'.

'STAR-TREK: DISCOVERY'

También se ha presentado este sábado 'Star Trek: Discovery', la nueva serie televisiva inspirada en la célebre saga de ciencia-ficción, que se estrenará el próximo 24 de septiembre, con el objetivo de revivir el espíritu original de la serie basado en la fe en el progreso y la concordia del show original.

'THOR: RAGNAROK'

La cinta más inmediata que extenderá el universo cinematográfico de Marvel, el conjunto entrelazado de películas de superhéroes de esta compañía que responden a un mismo hilo narrativo, es 'Thor: Ragnarok', la tercera entrega de las aventuras protagonizadas por Chris Hemsworth y que se estrenará en otoño. En el nuevo tráiler de esta película, con un tono más humorístico que las anteriores y con una estética casi ochentera, se ve a Thor enfrentándose a la diosa de la muerte Hela (Cate Blanchett) con la ayuda de Hulk (Mark Ruffalo) y Loki (Tom Hiddleston).

'LOS VENGADORES: INFINITY WAR'

Para terminar su panel por todo lo alto, Marvel proyectó imágenes de 'Los Vengadores: Infinity War', que se estrenará en mayo de 2018 y que aspira a ser la culminación de su entramado fílmico.

'JUEGO DE TRONOS'

El actor Kristian Nair, Hodor en la serie 'Juego de tronos', regresó tras su traumática desaparición en la última temporada. Pero no como protagonista. No, no habrá una versión zombie con ojos azules del giganton bisilábico. Nair, que ya fue la estrella en la Comic Con de San Diego del año pasado, fue la madrugada del sábado el presentador del encuentro de los fans con un buen número de actores de la serie. Un encuentro que tuvo como extra la difusión de un nuevo tráiler con escenas de los próximos capítulos.

'THE WALKING DEAD'

El tráiler con el que AMC presentó este viernes la octava temporada de la serie 'The walking dead' en el Comic-Con de San Diego, ante 6.500 personas, ha dejado intrigados a sus fans, ya que los cinco minutos de aperitivo de los nuevos capítulos finaliza con su protagonista, Rick Grimes (Andrew Lincon), postrado en la cama con un aspecto totalmente envejecido.

'THE VIKINGS'

En San Diego se ha lanzado también el avance de la quinta temporada de 'The vikings'. Con aún más chorros de sangre. Aunque se ha hablado más del truco promocional de hacer navegar un drakar ardiendo por las aguas del puerto.

Y eso no es todo: también se han lanzado a las redes los nuevos tráilers de 'The flash', 'Arrow', 'Gotham', 'The defenders', 'Supergirl', 'The 100'...