El RACE reclama un carnet por puntos para los ciclistas

¿Carnet por puntos también para los ciclistas? El Real Automóvil Club de España (RACE) ha generado un revuelo considerable al proponer que se haga extensivo el carnet por puntos a los ciclistas, además de obligarles a suscribir un seguro y llevar matrícula. El club lo ha incluido en su plan para frenar el aumento de muertes en las carreteras españolas, pero la idea no solo ha suscitado el previsible rechazo de los colectivos probici sino también el de los más reconocidos expertos en seguridad vial. «¿Cuántos de los 1.160 muertos de las carreteras causan al año los ciclistas? No nos consta ninguno. No entendemos en que mejoraría esto la seguridad vial», señala Ramon Ledesma, que como exsubdirector de normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) trabajó en la creación del carnet por puntos. «A los ciclistas hay que protegerlos de los coches, que son los peligrosos, y en la ciudades las bicis no pueden circular por la aceras», zanja este experto. Si incumplen las normas, se les debe multar sin tener que aplicar un sistema tan complejo de gestionar como el carnet por puntos. Al director técnico de ConBici, Manuel Martín, le parece «absolutamente lamentable que una entidad como el RACE haga esa propuesta que no tiene vigencia en ningún país del mundo» y asegura que la medida «haría que casi nadie fuera en bicicleta». En las redes las reacciones han sido contrapuestas. Muchos usuarios.