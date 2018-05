Los riesgos de diagnosticar tarde la celiaquía en los niños

El diagnóstico tardío de la enfermedad celiaca en los niños puede provocar una serie de complicaciones en la adolescencia y la edad adulta como, por ejemplo, la aparición de diabetes, problemas en el tiroides y el hígado, anemia, cansancio, infertilidad u osteoporosis, según ha informado a Europa Press la doctora de la Sociedad Española de Gastroenterología Pediátrica, Carmen Ribes, con motivo de la celebración del Día Nacional de la Celiaquía.

Se trata de un enfermedad autoinmune común que está causada por una reacción anormal al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, cebada y centeno, y que puede presentarse a cualquier edad, si bien en los bebés daña de forma importante el revestimiento del intestino delgado. Al igual que el resto de patologías autoinmunes los casos están aumentando de forma importante tanto en España como en el resto de países europeos, estimándose que ya afecta a uno de cada 100 niños.

La celiaquía suele detectarse fácilmente ya que se suele caracterizar, especialmente en los menores de seis años, por dolores en el abdomen, diarrea o pérdida de peso. No obstante, la doctora Ribes ha avisado de que hay otras formas de la enfermedad que son difíciles de diagnosticar porque no presentan síntomas claros, por lo que ha destacado la importancia de que ante cualquier sospecha se acuda al pediatra o al médico de atención primaria y que, además, estos profesionales realicen cuanto antes el test para detectar o no la enfermedad.

CASOS DE SOSPECHA

Los casos que, a juicio de la experta, deben llamar más la atención son aquellos en los que hay anemias, úlceras bucales, enlentecimiento del crecimiento, estreñimiento, dolores abdominales fuertes, así como aquellos con algún familiar de primer grado con enfermedad celiaca, los que padecen diabetes tipo 1, síndrome de Turner, enfermedad tiroidea autoinmune, síndrome de Down, patología autoinmune de hígado o síndrome de Williams.

Actualmente el único tratamiento es un seguimiento estricto a lo largo de toda la vida de una dieta sin gluten, lo que permite la remisión de los síntomas y evita complicaciones futura. Sin embargo, un 52% de los pacientes pediátricos celiacos tienen problemas para cumplir adecuadamente la dieta, por lo que los profesionales sanitarios deben "monitorizar" y aconsejar a los pacientes acerca de los beneficios de seguir una dieta estricta sin gluten.

"Se están realizando varios ensayos para desarrollar nuevos tratamientos pero los resultados están mostrando que a corto plazo no vamos a contar con una terapia, por lo que lo único que cabe ahora es suprimir de forma estricta el gluten de la dieta, y no de forma esporádica porque puede provocar complicaciones a largo plazo", ha añadido la experta.