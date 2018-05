200 personas piden compromiso contra la violencia machista

Unas 200 personas exigieron ayer en la capital aragonesa un mayor compromiso al Gobierno central en la lucha contra la violencia machista y que cumpla con el pacto de Estado que rubricó hace cinco meses. Al respecto, reivindicaron que, con el acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a disponer 200 millones de euros para esta causa, mientras que en los actuales Presupuestos Generales del Estado solo se dedican 80 millones.

La plaza de España de Zaragoza fue el escenario donde se concentraron mujeres y hombres de todas las edades que, bajo el lema No morimos, nos matan, instaron al Gobierno de Rajoy a que se comprometa más con este problema, sobre todo, con partidas adecuadas.

Al grito de «menos postureo y más dinero», los allí presentes centraron sus protestas también a que los gestos que realiza el Ejecutivo en pro de la lucha contra la violencia machista no encuentren luego reflejo en la inversión realizada posteriormente. Carteles con mensajes como «compromiso es igual a presupuesto» o «menos lazo morado y más compromisos presupuestarios» ilustraron, en esa línea, las protestas.

De igual forma se manifestaba una joven que acudió a la concentración y que justificó su presencia «porque se están haciendo las cosas mal». Para ella, resulta necesario que se invierta el dinero «en medidas que lo merecen», como es en este caso la lucha contra la violencia machista.

La portavoz de la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza, Ruth Vidal, afirmó que «el plan de erradicación de la violencia machista se ha vuelto a infradotar», una estrategia que «se aprobó a finales del 2017 y se habló de unos 200 millones de euros de consignación», señaló. «En este presupuesto solo van 80 millones de euros reales, porque los otros 120 se dejan al plan de fninanciacion de las comunidades autónomas», criticó Vidal.

«Una vez más, el Gobierno de Rajoy vuelve a hacerse la foto pero luego no lo dota económicamente», aspostilló. Así, destacó que «el compromiso real es una dotación económica», lo que para ella «es lo que vuelve a fracasar».

«Estamos hablando de que el pacto contempla en torno a 214 medidas, de las cuales gran parte no se llevarán a cabo si no tienen consignación económica», precisó. Acerca de estas medidas que no se realizarán, indicó que son «las que tendrían que poner en marcha las comunidades autónomas y los ayuntamientos». Medidas en «educación y en sanidad» o «protocolos de atención directa a las víctimas» son algunas de las que «decaerían», como también significaría una merma «que la competencia en igualdad y de lucha contra la violencia machista volviera a los ayuntamientos». «Nos parece muy grave, una vez más, la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy y de los partidos que le ayudan en el presupuesto porque no se creen la lucha contra la violencia, no está entre sus prioridades», aseveró la portavoz.

Además, criticó que el Ejecutivo sí cumpla «sus prioridades con la OTAN» y que el presupuesto en Defensa «haya aumentado» mientras no cumplen con la violencia machista, «siendo que se comprometieron exactamente hace cinco meses», apostilló Vidal.

Un comunicado leído por varias mujeres culminó la concentración en la capital aragonesa. En él, proclamaron que las vidas de las mujeres «valen mucho más» y advirtieron: «No vamos a parar hasta que se cumplan los compromisos».