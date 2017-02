Las instituciones aragonesas solo aportan un 0,09% a cooperación

Lo que las instituciones aragonesas o estatales deben aportar es un 0´00% a la cooperación. Ya está bien de mantener a ONGeros, que es para lo que sirven nuestras aportaciones; y también sirven, para untar al cacique de turno para que otorgue algún negocio a algún listillo. En cuanto a los pobrecitos del mundo hago saber a las ONGs, que los tengo muy presentes en mis oraciones, pero de dinero nada de nada, pues no me puedo preocupar de todas las miserias del mundo, eso sí, me preocupan las miseria de mi entorno, pero para eso no me hacen falta ONGs. Ni 1 céntimo de € de mis impuestos para ninguna ONG.