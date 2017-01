El PP califica el borrador como «propaganda de carácter social»

Unos papeles en los que se hace propaganda de carácter social». El Partido Popular retrasó su valoración del borrador de presupuestos presentado por el Gobierno de Aragón 24 horas para entrar con dureza en lo que consideran un documento con poco fondo. «Deberían haber entregado como mínimo un informe económico financiero con el que se puedan avalar las cifras difundidas», expresó el portavoz de Hacienda, Antonio Suárez.

Y además de dudar sobre la veracidad de las cifras, los populares temen que la explicación al retraso en la presentación de unas cuentas completas tenga que buscarse fuera de Aragón al condicional parte de los ingresos a los Presupuestos Generales del Estado que todavía no ha comenzado a negociar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Atendiendo al escenario actual el ejecutivo debería haber previsto, según Suárez, un aumento de 32,5 millones. Pero con las nuevas cifras puede elevar en más de cien millones esta cantidad. Por el momento, ironizó que la prórroga obligada permitirá reducir el déficit de la comunidad al no poder ampliarse el gasto.

En todo caso, el diputado afirmó tajante que el PP no apoyará «ni un 1%» de lo planteado en el borrador. Y recordó que la responsabilidad de que hasta ahora no se hayan podido tramitar cuentas no está en Podemos, sino en el propio Gobierno de Aragón. «Están mintiendo sobre la situación real para echar las culpas del retraso a todo el mundo, también a los grupos de la izquierda, diciendo que no son buenos y que no quieren sentarse en el sofá a negociar», recordó sobre las excuasas del presidente Javier Lambán y el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, a quien calificó como «el brazo armado» del Ejecutivo.

deuda pública / Respecto a las cuestiones concretas del borrador, precisó que del aumento de ingresos de 447 millones respecto a las cuentas del 2016 es necesario destacar que 268 son financieros, es decir, deuda pública, que se eleva en el mismo porcentaje en el que disminuyó el año pasado. «El Gobierno vuelve a una tendencia que se creía olvidada», señaló.

En el apartado de los recursos propios por recaudación de impuestos cedidos y tasas –con un incremento previstos de 42 millones– el grupo popular teme que no se acaben cumpliendo y que se tenga que recurrir a las modificaciones presupuestarias.

El portavoz pidió que más allá de los titulares las cuentas deberían haber buscado una mejora de los servicios públicos «sostenible socialmente», algo que no sucede. Y puso como ejemplo que a pesar de que durante el pasado año hubo más fondos en las partidas sanitarias en estos momentos los ciudadanos se encuentran con hospitales saturados y problemas en el cobro de ayudas sociales.