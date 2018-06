Sánchez prepara gestos políticos para Cataluña y Euskadi

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y para que quieren de nuevo a las empresas que se fueron si en su dia dijeron que les daba lo mismo.Ahora a ver que es lo que le da Sanchez a cambio de sus apoyos.Imagino que todo será dentro de la Constitución y sin saltarse ninguna regla, porque ya le ha comunicado que van a seguir con lo mismo.Y hay mucha gente pendientes de causas como el del 3%, los Pujoles, que parece caido en el olvido pero muchos no olvidamos que le quede claro señor Sanchez.Y las causas que hay por secesionismo que no por eso son presos políticos.Y no piense que en el congreso se va a salir con la suya siempre que lo que proponga sea a favor de los asesinos etarras en los que ha buscado apoyo, (Bildu) Podemitas, e independentistas, porque la oposición va a estar ahí con toda la fuerza.