Nuevo paso para impulsar la reactivación económica de Andorra a través de las energías renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto para la Transición Justa, ha sacado este martes a audiencia e información pública la orden para la aprobación de las bases del concurso que ha de regir la concesión de capacidad de acceso del nudo eléctrico Mudejar, afectado por el cierre de la central térmica de carbón de Andorra, propiedad de Endesa, que se desconectó del sistema hace casi un año. Mediante un marco de concurrencia competitiva, las empresas podrán presentar propuestas de inversión para adjudicarse los 1,3 gigavatios (GW) de potencia que se repartirán.

La propia Endesa es una de las más firmes candidatas que pujará por estos activos. Cabe recordar que la eléctrica cuenta con un macroproyecto renovable con el que pretende instalar 1,7 GW de potencia en la zona, fundamentalmente con plantas fotovoltaica. La empresa aragonesa Forestalia es otra de las que ha mostrado siempre interés por esta concesión para desarrollar una planta de biomasa eléctrica, similar a la que ya tiene en marcha en una zona minera de León.

El objetivo del otorgamiento de la capacidad de acceso y evacución a la red es facilitar y fomentar la instalación de nueva generación eléctrica de origen renovable que impulse la recuperación económica y social de las zonas de transición justa, afectadas por los cierres de centrales. Deberá prestar especial atención a la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación.

Esta orden ministerial, que está en exposición pública hasta el próximo 15 de junio, estará incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la política palanca tres sobre transición energética justa e inclusiva, dentro de su componente diez de Transición Justa.

Primer convenio de transición justa

Con esta orden, el Gobierno central asegura que en una nota de prensa que "cumple su compromiso" de que el convenio de Transición Justa de Andorra-Comarcas Mineras sea el primero en desarrollarse. Según el ministerio, los 1,3 GW que se adjudican suponen una "importante capacidad" que ejercerá un efecto tractor sobre otras iniciativas propuestas por los agentes económicos y sociales de la zona y que han sido canalizadas a través del proceso de participación pública realizado en junio del pasado año.

Los criterios de adjudicación buscan optimizar las inversiones en generación renovable en el territorio del convenio, focalizándolos en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Transición Justa y del Reto Demográfico, de forma que puedan ser valorados de forma objetiva y transparente. El Miteco destaca que se trata de criterios "innovadores" que han sido desarrollados explícitamente para cumplir estos objetivos y que se replicarán en próximos concursos en nudos de transición justa.

En concreto, se tendrán en cuenta los objetivos del proyecto y su contribución a la Estrategia de Transición Justa. Para ello se analizarán aspectos como la generación de empleo (trabajadores excedentes, mujeres, jóvenes) o la puesta en marcha de planes de formación profesional para que la población local pueda participar. Además se analizará el efecto indirecto en proyectos empresariales o industriales locales relacionados.

También se valorará la existencia de planes socio-económicos asociados, acuerdos con otros productores o asociaciones locales, de promoción del autoconsumo energético para ciudadanos y empresas de la zona o la promoción de comunidades energéticas, y los ingresos que se generarán tanto en el municipio afectado por el cierre como en los municipios de su zona de influencia.

El proyecto deberá minimizar su impacto medioambiental bajo el principio de "no causar un perjuicio significativo", recogido en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Debe respetar los criterios asociados a la tecnología de generación (valoración que realizará Red Eléctrica de España) resultando la inadecuación de la instalación renovable presentada a la conexión de red a la no obtención de puntos en el apartado. Se comprobará la madurez del proyecto y, de forma específica, la descripción de inversiones previstas y su planificación (en un porcentaje no inferior al 80%), su viabilidad técnica, económica, jurídica y su innovación, así como sus carencias en estos ámbitos.

Nuevos de zona en transición

La diferente situación de los denominados nudos de transición justa en cuanto a su nivel de saturación, el potencial de recurso renovable o los permisos solicitados existentes, además de la situación económica y social de cada zona de transición, precisan de ritmos y soluciones diferentes, según precisan desde el departamento que lidera la ministra Teresa Ribera. Por esta razón, esta orden sienta las bases solo del concurso del nudo Mudejar 400 kV. que ha quedado liberado tras el cese de la actividad de la térmica de carbón de Andorra.

La Dirección General de Política Energética y Minas recibió del operador del sistema eléctrico el cálculo de la capacidad de acceso individualizada del nudo. El análisis realizado por Red Eléctrica Española ha tenido en cuenta, entre otros, criterios asociados a la potencia de cortocircuito y a la estabilidad estática y dinámica de la red resultando la capacidad otorgable para este nudo en 1,3 GW.

Los permisos de acceso y conexión sobre esta capacidad disponible serán otorgados posteriormente por el gestor de la red de transporte, siguiendo el procedimiento general establecido en la normativa energética, con la particularidad de que deberá seguir el orden resultante de este procedimiento de concurrencia competitiva.

Estrategia

Dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima presentado por el Gobierno de España ante la Comisión Europea en 2019, donde se sientan las bases y se crean los instrumentos necesarios para cumplir los compromisos europeos e internacionales para la descarbonización de la economía, la Estrategia de Transición Justa se centra en la generación de actividad económica alternativa al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear.

Y con este objetivo el real decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, introduce una disposición adicional a la ley del sector eléctrico por la que se habilita a la ministra para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la comisión delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, a incorporar por orden ministerial requisitos y criterios específicos para el establecimiento de un orden para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso en los nudos de la red afectados por dichos cierres distintos a los establecidos con carácter general para el resto de la red.