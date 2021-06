El grupo AN ha comenzado a acelerar su expansión a Aragón. La sociedad navarra, considerada la mayor cooperativa cerealista de España y cuya facturación ronda los 1.500 millones de euros, ha abierto una delegación en la comunidad con la intención de captar negocio gracias a la buena marcha del sector agroalimentario en Aragón y a la quiebra de Arento, algo que le ha reportado ya algunas incorporaciones. De hecho, en los últimos dos años casi una decena de sociedades, que antes eran socias de Arento, han cerrado acuerdos con AN, según apuntó a este diario el responsable de la delegación del grupo en Aragón, Juan Pueyo.

AN, que aglutina a casi 42.000 agricultores y ganaderos integrados en las 161 cooperativas socias en 24 provincias (8 comunidades) en toda España, ha incorporado desde 1993 unas 13 cooperativas de Aragón, pero la nómina ha crecido principalmente en los dos últimos años, reconoce Pueyo. De esta forma, al grupo navarro se han adherido recientemente las cooperativas Virgen de Serun de Sofuentes, Santiago y San Miguel de Luna, San Licer de Zuera, San Isidro de Ontinar, Santo Domingo de Guzmán de Lécera, Virgen del Rosario de San Mateo de Gállego, Sociedad Cooperativa Limitada de Lanaja y Sociedad Cooperativa Agromuel de Muel. Entre todas suman más de 2.000 agricultores y ganaderos locales. Además, anteriormente figuraban en el grupo la cooperativa San Ginés de Lupiñén, Santa Leticia de Ayerbe y Santa Orosia de Jaca.

Pueyo, no obstante, subraya que la quiebra de Arento no beneficia a nadie, aunque reconoce que las llamadas de las sociedades cooperativas que estaban trabajando con el grupo aragonés se han multiplicado en los últimos tiempos. Este es uno de los motivos por los que han puesto sus ojos en Aragón. «Hemos decidido abrir una delegación e ir paso a paso con presencia directa en el territorio», indicó el responsable de la misma, que subraya que el grupo AN trabaja desde un punto de vista integral. De esta forma, provee a los clientes se semillas, abonos, fertilizantes y gasóleos, pero también trabaja en la transformación y la comercialización de productos. En concreto, desarrolla toda la cadena alimentaria en centros e industrias que emplean a 1.712 trabajadores, cuenta con una red logística de almacenes en las zonas en las que producen sus socios y exporta sus productos casi 40 países.

«En Aragón estamos recabando la opinión y la demanda del sector, así como las preguntas y las queremos ofrecer una alternativa de seguridad en el cobro y comercialización», señaló Pueyo. Además, entre los principales objetivos que se ha marcado el grupo AN figura incidir en que la transferencia tecnológica y la I+D tenga «cada vez más peso». Pueyo también subrayó la necesidad de analizar hacia dónde va el sector y trabajar en el relevo generacional de los agricultores.