La Plataforma contra el Lobo y el Oso ha advertido de las bajas que en el sector ganadero se están produciendo, debido «a los ataques y a la amenaza de estos depredadores» y «al caso omiso de las Administraciones». El presidente de la plataforma, José Luis Castell, informó ayer de que el sector ganadero se está viendo «muy resentido» ya que «las cabezas de ganado mueren y los ganaderos están optando por abandonar» por «la indefensión que sienten y por la insostenibilidad de su trabajo».

Castell aseguró que los Gobiernos no les escuchan y que ha llegado un momento en el que van a tener que decantarse por la ganadería o por el lobo y el oso. «Está claro que hay que optar por una cosa o por otra, porque creo que se ha demostrado que la convivencia de la ganadería con estos depredadores es imposible, no es compatible. Por lo tanto o se decide apostar por la ganadería y por el medio rural, y su mantenimiento y conservación o por que estos animales campen a sus anchas y se tenga un monte salvaje», dijo Castell.

En la zona de Los Monegros, los últimos ataques se han registrado en Tardienta, donde un ganadero ya ha abandonado su labor y otro se lo está planteando. Así, advirtió de que las bajas van a ser una constante si no se toman cartas en el asunto. «Si no se toman cartas en el asunto, el futuro en este sentido está muy complicado. Trabajamos muchas horas y si no podemos dormir tranquilos por si un animal nos mata el ganado, eso no es vida, y además es que no es rentable económicamente hablando», comunicó.

El presidente de la Plataforma contra el Lobo y el Oso lamentó el «caso omiso» de las instituciones y apuntó que tan solo encuentran algunos apoyos. Ayer, el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, visitó la localidad de Sariñena junto al presidente provincial del PP en Huesca, Gerardo Oliván. Allí clausuró el acto de renovación de la Junta Comarcal de Monegros y se reunió con los miembros de la Plataforma contra el lobo y el oso, donde aseguró que el Ejecutivo aragonés es «especialista en generar problemas en vez de ayudar a quienes más lo necesitan».

Beamonte criticó «la incompetencia absoluta» del Gobierno de Aragón para hacer frente a los problemas reales de los ciudadanos, y aludió a la falta de soluciones para combatir la situación crítica que vive desde hace mucho tiempo el sector primario, al que se suman los ataques del lobo, así como para financiar el mantenimiento de los servicios ferroviarios en la comunidad. «Hay que apostar por las personas, que son las que fijan los criterios de vida de lo que es el mundo rural».

Para el líder del PP, "es muy difícil encontrar soluciones cuando se trabaja desde la propaganda, el anuncio constante y el desapego a la realidad de muchos municipios aragoneses", y puso en evidencia cómo los problemas del medio rural se están acrecentando: "No se te puede llenar la boca hablando de despoblación mientras castigas a la ganadería extensiva o se deja a los municipios sin trenes".

A la difícil situación que vive la ganadería con una caída del consumo, unos precios bajos, un cambio en la PAC que asesta un duro golpe a nuestros ganaderos y puede abocar al abandono de muchos de ellos, se suma el que "el Gobierno de Aragón ha generado un problema innecesario con el lobo, poniendo por delante al animal y no a las personas, y haciendo caso omiso a lo que suponen esos ataques para tantas familias".

"Se vuelve a poner de manifiesto cómo los criterios ideológicos, en este caso los de Podemos, se anteponen a los intereses y necesidades de las personas mientras el PSOE de Aragón lo consiente", concluyó Beamonte.