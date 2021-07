La transmisión comunitaria del covid entre los grupos más jóvenes ha obligado al Gobierno de Aragón a modificar su estrategia de vacunación con el fin de inmunizar cuanto antes a esta población y agilizar el proceso. Esta aceleración en el ritmo ya se evidencia este miércoles, cuando la autocita ya está abierta para los aragoneses de 18, 19, 20 y 21 años. Es decir, los nacidos entre el 2000 y el 2003 que se estiman que son unos 54.886 personas. Se les ofertará Pfizer, Moderna y Janssen, según ha indicado este miércoles el director general de Salud Pública de la DGA, Francisco Javier Falo.

Relacionadas Aragón endurece las restricciones y pasa a la fase 2 modulada

Al mismo tiempo, Sanidad ha abierto ya las agendas para los ciudadanos de 30 y 31, previstas en un principio para mañana jueves pero que ya están operativas. Estos son casi 30.000 personas y podrán elegir entre Pfizer y Moderna.

Los datos no dejan lugar a dudas de que el problema de los contagios está muy focalizado en los jóvenes. De hecho, la franja de edad de 20 a 24 años registra una incidencia de 1.111 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días (no ha dejado de subir en la última semana) frente a los 155 casos de incidencia global de Aragón. El impacto de la vacunación, por contra, deja tasas muy bajas, de entre 30 y 40 casos por 100.000 habitantes, entre los aragoneses ya inmunizados.

Adelanto de la segunda dosis de Astrazeneca

Por otro lado y dada la situación, con unos contagios al alza y la llegada de las vacaciones, el Departamento de Sanidad ha decidido adelantar las segundas dosis de AstraZeneca a los 40.000 aragoneses de entre 60 y 67 años que están pendientes de recibir la segunda pauta. Es decir, hasta ahora se administraba a las 12 semanas, pero Aragón da la posibilidad de poder administrarla a las 8 semanas, de tal modo que el proceso se agiliza y la pauta completa se consigue antes.

La previsión es que estas personas puedan solicitar ya este cambio a partir del próximo miércoles. "A quienes no se hayan vacunado les pido que se citen sin tardar porque todo contribuye a que el futuro sea más favorable", ha indicado Falo. "Hemos notado una bajada el ritmo de las citaciones, lo que hace que haya más huecos para elegir citas. Con las dosis que tenemos, que son las que nos llegan, hacemos un tetris para encajar todo. Antes en las primeras horas se agendaban todo y ahora no es así", ha reconocido Falo. "El periodo de vacaciones, puede ser triste o no, hace que lo que antes era un privilegio (el poder vacunarse) ahora sea una situación a encajar dentro de las vacaciones. Y nos gustaría que todo el mundo se inmunizara cuanto ante", ha recalcado el director general.

Viajes al extranjero

Además, el Salud ha empezado ya a citar a los 1.000 estudiantes de Erasmus o diferentes programas de movilidad de la Universidad de Zaragoza para que sean inmunizados con Janssen antes de iniciar su viaje. Por otro lado, el Departamento de Sanidad va a proceder a vacunar a los ciudadanos mayores de 12 años que por motivos laborales, de estudios o por causa de fuerza mayor, como puede ser la tramitación de adopciones internacionales, la visita a familiares en sus países de origen por causa justificada (hospitalizaciones, accidentes, decesos, tratamientos quirúrgicos, etc.), deban viajar al extranjero por un período superior a las 3 semanas. Para ello, se ha habilitado la dirección de correo electrónico covidviaje@aragon.es a la que los ciudadanos deben remitir los datos personales (nombre y apellidos, fecha nacimiento, número de tarjeta sanitaria, domicilio y teléfono de contacto), la justificación documental de los motivos de su viaje y la fecha prevista para su salida de España. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se les indicará cómo pueden acceder a la vacunación.

La DGA descarta concentrar las PCR en un solo punto y pedirá ayuda al ejercito si hace falta

Mientras que algunas comunidades han habilitado espacios concretos para realizar y concentrar la realización de PCR, esta situación está descartada en Aragón. "Ahora mismo los casos están por todo el territorio y centralizar en un solo lugar las pruebas dejaría a una parte de la comunidad sin esa posibilidad", ha indicado Chema Abad, director general de Asistencia Sanitaria de la DGA. "Los refuerzos se van a hacer en Atención Primaria, donde trabajadores sociales y otros perfiles que puedan realizar labores de rastreo van a colaborar en esa intensificación del control", ha añadido Abad.

En este sentido, se cree que con este trabajo en Atención Primaria se llegará a cumplir con las previsiones, pero no se descarta la ayuda una vez más del ejercito para labores de seguimientos de casos y rastreo. "A día de hoy no hay necesidad de esa colaboración, pero si la situación se complica es una opción que no descartamos", ha dicho la consejera Repolés.