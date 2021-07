Ni hubo récord, ni tampoco se llegaron a cumplir la previsiones. Que las temperaturas iban a rozar y superar los 40 ºC en Aragón era un hecho, pero los 43,5 ºC previstos por Aemet en Zaragoza para la jornada de ayer no llegaron a alcanzarse. Tomás Gutiérrez, jefe del grupo de vigilancia de la Aemet en Aragón, ha achacado esa diferencia al «fagüeño», viento de componente oeste que «no llegó a penetrar a partir de las 15 horas», tal y como habían previsto. Además, ha puntualizado que «la nubosidad» reinante durante la jornada no fue el factor determinante: «Se esperaba ese plus de esta masa de aire con gran recorrido por la península y que llegaba muy caliente y con poca humedad», ha comentado Gutiérrez al respecto.

Híjar, con 41,7 ºC registró la mayor temperatura de la comunidad. Tan solo Quinto de Ebro (41º C), Alcañiz (40,1 ºC) y el barrio de Valdespartera en la capital (40,5ºC) han superado el umbral de los cuarenta grados. Las temperaturas han sido «similares» a las del jueves, incluso ha habido algún descenso como en La Almunia de Doña Godina, donde se pasó de los 40,7 ºC a los 39,9 ºC.

Para el fin de semana, el mercurio de los termómetros descenderá hasta los 33 y 35 ºC de temperatura máxima y, además, las mínimas descenderán la barrera de los 20ºC. «Serán temperaturas normales para la época del año», ha señalado Gutierréz, a lo que ha añadido: «Entrará una masa de aire menos cálido, el cierzo, que ya lo ha hecho por Bárdenas». Las tormentas están previstas para el domingo en la Sierra de Gúdar y el Maestrazgo y, a partir del lunes, se extenderán a todas las zonas montañosas de la comunidad.

Riesgo de estrés térmico

UGT alertó sobre los peligros a los que están expuestos los trabajadores que desempeñan sus tareas en condiciones de estrés térmico. Por ello, demandó a las administraciones públicas y a la inspección de trabajo que extremaran la vigilancia en el cumplimiento de las medidas por parte de las empresas y los convenios colectivos. La exposición al calor puede provocar efectos adversos como erupciones en la piel o quemaduras, pero el más grave es el golpe de calor que se produce cuando la temperatura corporal supera los 40.6ºC, llevando a la muerte entre el 15-25%de los casos.