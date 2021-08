Una fuerte granizada que ha caído a media tarde este lunes entre Teruel y Caudé, ha obligado a cerrar la autovía A-23, así como la N-234, según fuentes de Tráfico. La circulación ya se ha reanudado en la carretera general.

Durante el tiempo que ha durado la precipitación se han producido dos accidentes leves, con daños de chapa, debido a que el granizo ha dejado una calzada muy deslizante.

Los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel no han tenido que desplazarse al no haberse registrado graves daños. El granizo ha caído en una zona muy concreta entre los kilómetros 117 y 124 de la autovía Mudéjar y no ha afectado a la ciudad de Teruel.