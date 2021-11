Después de un año en el que, de nuevo, ha registrado cifras prepandemia a lo largo del segundo semestre, el Monasterio de Piedra, situado en la comarca de Calatayud, quiere acentuar esta tendencia positiva y pone en marcha una propuesta para cerrar 2021 que hará las delicias de quienes quieran disfrutar del periodo navideño y celebrar la Nochevieja de una manera diferente.

El Monasterio de Piedra ofrece a sus visitantes un paquete de ofertas que incluyen alojamiento en el Hotel Monumento & SPA, junto con cena de gala, cotillón con barra libre, desayuno especial de Año Nuevo y entradas para disfrutar del Parque –Jardín Histórico y del Monasterio Cisterciense del siglo XIII. Todo ello con precios que parten de los 375€ para dos personas.

De esta manera, quienes decidan celebrar estas fechas tan señaladas en este singular enclave, podrán disfrutar no solo de un paraje natural de incalculable valor conformado por numerosas cascadas, grutas y senderos que deben su forma al río de Piedra, sino también de elementos culturales y arquitectónicos considerados patrimonio nacional, como el propio Monasterio Cisterciense y sus estancias monacales, en las que destacan sus elementos románicos y góticos y tras los que se esconden más de ocho siglos de apasionante historia.

Menú de alto valor gastronómico

El Menú de Gala de Fin de Año estará compuesto por una serie de platos de alto valor gastronómico. Para comenzar, medallón de foie y trufa con reducción de Pedro Ximénez y pera confitada, y ensalada templada de bogavante y vieiras con vinagreta de Txangurro.

Como platos principales, rodaballo a la parrilla con risotto de plancton y alga Nori y crocante de chipirón, y carré de lechal asado y tarrina de patata al aroma de romero. Como colofón, semifrío de piel de limón, nubes de frambuesa, frutas escarchadas y quenelle de mango, además de, por supuesto, una selección de tradicionales dulces navideños. Todo ello acompañado de vino blanco Viñas del Vero Gewürztraminer D.O Somontano, vino tinto Baltasar Gracián Viñas Viejas D.O Calatayud, y cava Reyes de Aragón Brut Reserva. La velada se completará con cotillón y barra libre hasta las 3:00 am.

De esta forma, el Monasterio de Piedra quiere celebrar junto a sus huéspedes el final de un año que, pese a que todavía ha sido complejo para el sector turístico en general, ha logrado registrar buenos datos de visitantes y gasto medio, poniendo de manifiesto que la oferta natural, cultural y gastronómica que ofrece este incomparable complejo turístico, sigue siendo una de las más valoradas por sus visitantes.