La comunicación está de fiesta hoy en Aragón. La Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, ha entregado el Premio Ricardo Pereda a la empresa aragonesa Pikolin por plantear un cambio en la conversación en la sociedad, rompiendo tabúes, con la comunicación en el centro y muy dirigida a las personas. Asimismo, ha valorado positivamente la construcción de su propósito y su narrativa transmedia, así como el tacto y cariño con los que se han construido todas las piezas de comunicación para todos los canales.

En concreto, Dircom Aragón ha premiado la campaña “injubilables” por su posicionamiento de marca, donde una empresa de colchones no te invita a descansar, sino a encontrar algo que "te quite el sueño". Con esta campaña, Pikolin se presenta como altavoz de un colectivo hasta ahora muy silenciado por la sociedad. La Asociación de Directivos de Comunicación en Aragón subraya que, en esta campaña, Pikolin se ha atrevido a dar imagen y voz a los mayores a través de personas reales y no modelos y lo ha hecho con naturalidad y libre de perjuicios convirtiendo a los séniors en un referente aspiracional. Dircom Aragón ha destacado también la creación del movimiento #parejaapasionada que nace con el fin de acabar con el estereotipo de que la sexualidad y la pasión en los mayores de 60 años es un tema tabú. También se resalta la continuidad de la campaña que se enmarca en la estrategia de comunicación “haz algo que te quite el sueño”, que viene desarrollándose desde 2019, trabajando la diversidad de género y la diversidad de edad.

La directora de Marketing y Comunicación de Pikolin, Ana Robledo, ha recogido este reconocimiento que otorgan los directivos de comunicación en Aragón de manos de Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza

El jurado de esta III Edición del Premio Ricardo Pereda ha decidido otorgar este año una mención especial a Genoveva Crespo, por su trayectoria profesional, por defender la profesionalzación de la comunicación y su presencia en la dirección de las organizaciones y por reivindicar la transparencia y el compromiso con la sociedad.

El Premio de Comunicación Ricardo Pereda tiene como objetivo distinguir la mejor estrategia de comunicación orientada a mejorar la reputación corporativa, dando visibilidad y reforzando el liderazgo de la comunicación en las organizaciones. Para la presidenta de Dircom en Aragón, Mercedes Gracia, “este acto es una gran oportunidad para reivindicar la importancia de la comunicación precisamente ahora, cuando la pandemia ha dejado en evidencia la fragilidad de la sociedad y la necesidad de transmitir mensajes claros y veraces”.

Las empresas asociadas a Dircom Aragón son las que han propuesto las 14 candidaturas presentadas esta edición. El jurado ha estado compuesto por la Junta Directiva de Dircom Aragón y dos personalidades de reconocido prestigio que, en esta ocasión, han sido Miguel Justribó, aragonés referente en el mundo de la comunicación en nuestro país, y María de Miguel, directora de medios de CARTV.