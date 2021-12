La demanda no para de crecer para un artículo del que hace un año casi nadie había oído hablar y que ahora se ha vuelto imprescindible en muchos hogares aragoneses. Son los test de antígenos.

En muchas ocasiones se debe a que los aragoneses quieren saber cómo está su estado de salud después de las cenas con la familia de Nochebuena y Navidad; y para otros, porque es en Nochevieja cuando se junta con allegados y amigos. Sin embargo, no es fácil conseguir una prueba porque están agotadas en muchas farmacias y llegan «a goteo», asegura la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García. Eso provoca que tal y como entran salen y que en cuanto se sabe que en una botica hay disponibilidad, las filas son seguras.

A la farmacia de García, en San Mateo de Gállego, este lunes han llegado 50 test, y se han dispensad enseguida. «Si hubiera tenido 200, todos se hubieran vendido», asegura la farmacéutica, quien reconoce que la demanda está actualmente por encima de la oferta; y además, esa demanda «no es solo en nuestra comunidad ni en nuestro país, sino que es a nivel internacional», dice, para luego añadir que «llegan de los mismos sitios, casi todos de China» y en estos días «el transporte se paraliza».

Es por eso que señala que «irán llegando muy poco a poco» y que en los próximos días, habrá más, lo que provocará que «bajen de precio y se normalicen», ya que en las últimas semanas se había incrementado de forma notable. Además, en las farmacias pueden vender también las pruebas de uso profesional que utilizan los profesionales para expedir el pasaporte covid. «Son cajas de 20 y se tienen que vender sin abrir», explica. Es «una alternativa ahora que no hay antes de juntarse, y que puede ser para uno, para la familia o para los amigos».

La pasada semana las 316 farmacias adheridas para emitir el certificado de vacunación realizaron, de lunes a domingo, 4.500 test, con «picos de más de 900 al día»; y de ellos, 400 resultaron positivos, o sea, casi «un 10%, lo que es indicativo del aumento de casos en la sociedad».

García considera que esta semana seguirá habiendo «mucha demanda», por lo menos hasta Reyes. Por eso, señala, que «hay que cuidarse», por lo que el 77% de los positivos son asintomáticos, lo que provoca que «si no me testo, no lo sé».

Pero en el caso de ser negativo, reconoce que puede ser debido a que «ahora no tengo el virus o no tengo carga viral suficiente», por eso, hace hincapié en que uno se puede contagiar después, de ahí las pruebas diagnósticas cada pocos días. Además, insiste en las medidas que se llevan aplicando desde el principio de la pandemia, la mascarilla, «pero bien ajustada y sobre todo en lugares que no se ventilan como los ascensores», la ventilación y el lavado de manos y «vigilarnos si tenemos algún tipo de síntomas».