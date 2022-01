El día de Reyes es día de madrugar. En muchas casas los nervios por saber si encontrarían muchos regalos debajo del árbol evitaron que los más pequeños remolonearan en sus camas y ya a primera hora los niños estaban despiertos y abriendo paquetes.

Para muchas familias la solución para matar el tiempo, una vez abiertos los juguetes y antes de las tradicionales comidas familiares, fue salir a aprovechar el sol de la mañana y estrenar así camiones, patinetes, muñecos, carritos y todos aquellos regalos que, por su morfología, eran aptos para salir al exterior.

El parque Grande José Antonio Labordeta ha sido uno de los puntos que las familias han elegido para disfrutar de la mañana festiva.

«Nos han traído un patinete a cada una, nuestro padre nos lo ha montado y hemos venido a probarlos» comentaba Eva de 9 años junto a su hermana Sonia de 6 años. Las dos hermanas pasaron la mañana haciendo carreras con sus nuevos patinetes. Además de los casi idénticos patinetes (uno en rosa y otro en morado, probablemente para no confundirlos), en casa de las hermanas se han abierto más paquetes. «Nos han traído muchos cuentos, ropa, una muñeca y mucha plastilina», enumeraba la pequeña mientras la mayor asentía corroborando la lista de regalos.

«Procuramos que no piden demasiadas cosas en las cartas y siempre les traen varios libros para que practiquen la lectura y alguna cosa que les vaya a ser útil en el colegio» contaba Barbara, madre de las pequeñas. «Ahora cuando sea un poco más tarde iremos a comer a casa de los abuelos y allí pues habrá más cosas porque los reyes en casa de los abuelos siempre son muy generosos, ¿verdad chicas?», añadía la madre.

Para muchos padres los regalos suponen también un punto importante para la educación de los niños y apuestan por que los paquetes que los Reyes Magos dejen debajo de los árboles contengan juguetes educativos que fomenten valores.

«Intentamos evitar juguetes con contenido bélico o videojuegos que sean muy agresivos o que no sean adecuados para su edad», comentaba Roberto, padre de Lucas de 10 años de edad. Este año en su casa los Reyes Magos fueron muy generosos. «Me han traído la play cinco», contaba visiblemente emocionado el joven. Su plan para la mañana incluía la tradicional ruta para recolectar más regalos. «Vamos a ir a casa de mis abuelos porque en la carta pedí que allí me dejaran juegos y esta noche la montaremos con mi padre», añadía Lucas que asegura que durante el 2021 se ha portado «super bien» para que sus Majestades de Oriente le trajeran un regalo tan especial. «Les conté en la carta que había sido bueno, que había hecho los deberes y que había hecho caso a mis padres para que me trajeran lo que les he pedido», añadía el niño muy emocionado.

Jorge, de 6 años, y Marcos, de 4 años, han aprovechado el camino hasta casa de sus tíos para estrenaron «el camión y la excavadora». «Todos los años se llevan alguno de los juguetes que traen los Reyes y pasan la tarde jugando con el resto de los primos», contaba Estela la madre de los pequeños. «No se si ha sido muy buena idea porque se están parando en cada banco y en cada esquina a jugar, a este paso no vamos a llegar nunca a comer», añadía la madre entre risas.

Mañana, con los comercios ya abiertos y con las rebajas a punto de comenzar en la mayoría de establecimientos, será día de cambios y devoluciones de aquello que no ha gustado, pero hoy ha sido día de compartir la ilusión por la novedad de los más pequeños.