Los zaragozanos han vuelto a salir de tiendas en la primera jornada de rebajas. Durante la mañana se han unido los que buscaban las mejores ofertas con aquellos que iban a devolver o cambiar algún regalo con el que los Reyes Magos no habían terminado de acertar. La gran afluencia de público a las grandes firmas como El Corte Inglés o las principales marcas de Inditex se tradujo ayer en una gran marabunta de gente que colmó tanto las tiendas del centro como algunos de los principales centros comerciales de la capital aragonesa como Puerto Venecia o la Torre Outlet Zaragoza.

Aunque ya no existe un calendario previamente fijado, la mayoría de los comercios han dado hoy el pistoletazo de salida a una campaña de rebajas que comienza en la mayoría de establecimientos con rebajas de hasta el 50% y que se espera que como cada año vayan aumentando y cada vez alcancen más productos.

En el caso de Puerto Venecia sus responsables han afirmado que la campaña comenzó «con fuerza y con buena respuesta del cliente desde el inicio de la mañana», el centro comercial espera que esta sea una tendencia que se mantenga durante los próximos días y que aguante hasta finales de febrero cuando termina el periodo de descuentos ya que afirman que «hay muchas expectativas puestas en la campaña».

En los comercios del centro se vieron largas filas desde prácticamente la hora de apertura de las tiendas. Las bolsas con motivos navideños dieron paso a las bolsas rojas en las que lo único que se podía leer era la palabra rebajas solamente acompañada por el nombre del establecimiento al que pertenecía.

Moda, complementos y tecnología están entre los elementos que más descuentos alcanzarán estos día y que por lo tanto se convierten en los más cotizados entre los consumidores. «Necesitaba un abrigo y como no quedaba mucho he decidido esperarme a que comenzaran las rebajas y mirármelo hoy», comentaba Nuria cargada con varias bolsas a la salida de El Corte Inglés de paseo Sagasta. «Solo he tenido que aguantar un poco el abrigo viejo y con lo que me he ahorrado pues me he llevado un par de cosas más», comentaba la joven entre risas.

«A las rebajas hay que venir el primer día que luego empiezan a sacar lo que no se ha vendido otras temporadas y no vale la pena», aseguraba Silvia que acudía al centro junto a sus hijas para aprovechar los últimos días antes de regreso de las clases

Incluso se pudo ver al consumidor que, aunque sale de casa convencido de ir en busca de gangas, se encuentra todo lo contrario. «Tenía mirado todo lo que me quería comprar, me lo probé la semana pasada, he llegado y no había nada de mi talla. Al final me he comprado cosas pero son todas de nueva temporada», explicaba Claudia que paseaba con sus amigas por el Paseo Independencia.