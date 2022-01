Alberto Garzón puso las palabras y Twitter hizo el resto. En una de las pocas semanas del año en la que las Cortes de Aragón no tienen actividad, el debate político se trasladó a la red social del pajarito azul, donde abundan los mensajes escuetos, con hilos que cada vez se lían más y que terminan dando munición a unos y otros partidos que buscan pescar en río revuelto. Aunque Garzón habló en diciembre con el diario británico The Guardian, ha sido en la primera semana de 2022 cuando estalló la polémica entre quienes ven «indigna» la insinuación del ministro de Consumo de que España exporta carne de mala calidad, y los que señalan que Garzón ha sido víctima de un bulo. Lambán se lanzó a pedir su dimisión en 140 caracteres y el PP intentará sacar tajada de su mensaje. Desde IU, en la oposición en las Cortes, y también desde Podemos, socio de Lambán, sin embargo, reclamaban mirar a la Luna y no al dedo.

El cambio climático sigue jugándose en dos realidades, a escala global y local. Y como tal, las palabras del ministro, que pretendía, dijo, seguir ahondando en el mensaje de que para proteger el medio ambiente será necesario cambiar algunos hábitos, hicieron temblar las raíces de un sector tan complejo como el ganadero, con los veterinarios como afectados colaterales. Lambán trinó contra Garzón y exigió su dimisión en un tuit que se hizo viral, mencionado por todos los medios autonómicos y nacionales, y que alcanza ya 2.000 comentarios y 3.000 «me gusta». Le gustó mucho al PP de Zaragoza. Su presidente, Ramón Celma, tiró de captura de pantalla y volvió a plantarse frente al Pignatelli para reclamarle a Lambán que pida la dimisión del ministro Garzón en el Parlamento. Y aunque las Cortes tienen sala de prensa y la sede del PP también, Celma volvió a convocar a los periodistas en la calle, siguiendo con la política espectáculo --o política pop-- que viene desplegando desde que llegó a la dirección provincial. Otros no hablaron en público, pero contestaron a Lambán en la maraña de respuestas en la que se convirtió el hilo de mensajes. Álvaro Sanz, líder de IU Aragón y único parlamentario de izquierdas en la oposición, le reprochó que no haya leído la entrevista íntegra y que «contradiga» sus propias leyes. Maru Díaz, coordinadora general de Podemos, socia de Lambán, optó por otra captura de pantalla. «España supera el nivel de empleo de antes de la pandemia». Para ella, la polémica en torno a Garzón solo persigue tapar las buenas cifras del paro. Y el consejero de Vertebración, José Luis Soro (CHA), habló de lo uno y de lo otro, sin casarse del todo con nadie. «Empatizo más con quienes trabajan la ganadería extensiva que con los accionistas de macrogranjas. Aunque supongo que esta movida no va de eso… Y también creo que los responsables públicos ni hablamos a título personal ni podemos estar siempre metiéndonos en jardines». Pero todos estos trinos no dan pasto al ganado.