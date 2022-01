Aragón recibirá entre 1.500 y 2.000 dosis de Paxlovid, la pastilla contra el covid-19 de la farmacéutica Pfizer, a partir de la segunda quincena de febrero, según confirmaron fuentes del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. El tratamiento, cuya comercialización acaba de recibir luz verde por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés), se utilizará para tratar el covid en adultos que necesitan oxígeno suplementario y que tienen más riesgo de que la enfermedad se pueda agravar.

Desde el departamento que dirige la consejera Sira Repollés señalaron que, a partir del 15 de febrero, España recibirá alrededor de 50.000 dosis y que los envíos serán trimestrales desde esa fecha. No obstante, la cifra podría rondar las 350.000 dosis a nivel nacional, ya que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirmó este jueves que el Gobierno está negociando un contrato bilateral con la farmacéutica Pfizer para la compra de 344.000 tratamientos orales contra el covid-19, que se sumarán a las que le corresponda por la compra centralizada que realice la UE. Darias apuntó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata así de adelantarse a la compra centralizada de los países de la Unión Europea porque, ha apuntado, "va a tardar".

En cualquier caso, a Aragón le corresponderá "aproximadamente un 3% del total", aseguraron desde el departamento de Sanidad de la DGA. Lo que todavía no está claro es que cómo y cuándo se administrará a los pacientes que lo requieran. Este medicamento y su administración deberá estar sujeto a criterios técnicos para su dispensación, por lo que será necesaria la opinión cualificada de los expertos. No obstante, solo serán "determinados pacientes" los que podrán recurrir a él. Fuentes de la DGA indicaron que se trabaja a nivel nacional en el análisis de esos "criterios de indicación", por lo que todavía no se ha decidido qué potenciales pacientes los recibirán, aunque se podrían incluir nuevos "grupos de riesgo".

Otra de las incógnitas por despejar será de qué forma se llevará a cabo su distribución. Aragón tiene previsto hacerlo en los hospitales de la comunidad, aunque no se descarta que se pueda llevar a cabo también en los centros de salud. La decisión, al respecto, "todavía no se ha adoptado", destacaron. Eso sí, apuntaron que el objetivo será que sea "lo más accesible posible para los ciudadanos".

Este medicamento oral "lo recibirán pacientes sintomáticos, infectados y que sean pacientes de riesgo", destacaron desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Hasta ahora, la comunidad sí que ha aplicado un tratamiento endovenoso similar al Paxlovid, aunque su uso ha sido muy limitado, reconocieron desde la consejería.

El Paxlovid es el primer medicamento antiviral de administración oral que recomienda la Unión Europea (UE) para el tratamiento del coronavirus. Está compuesto por dos sustancias activas, PF-07321332 y ritonavir, en dos comprimidos diferentes. La primera actúa reduciendo la capacidad del virus que causa el covid19 de multiplicarse en el organismo, mientras que el ritonavir prolonga la acción lo que le permite permanecer más tiempo en el organismo a niveles que afectan a la multiplicación del virus.