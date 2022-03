El número de pueblos que registra daños por conejos en Aragón asciende ya hasta los 121. Lo que hasta ahora se mantenía como un problema puntual que afectaba en áreas determinadas de parcelas en focos concretos de Aragón, se ha convertido en los últimos años en lo que los agricultores consideran una gran plaga que provoca perdidas importantes por toda la comunidad autónoma.

Estas plagas están afectando tanto a las explotaciones de cereal como a todo tipo de leñosos (árboles de secano, frutales y viñedos). Una de las zonas que más daños ha registrado en Aragón es la zona de Fraga. Manuel Rousa, fruticultor, es uno de los agricultores que más ha sufrido los daños en sus campos y apunta a la sequía como una de las causas y uno de los agravantes de esta situación. «Con la sequía de este año han crecido menos zonas de rastrojo y hay menos comida para los conejos por lo que comen más en zonas plantadas», explica el agricultor.

En su caso, similar al resto de agricultores de la zona, los daños son "muy superiores" a lo que hasta ahora habían sufrido. «De las 70 hectáreas que trabajo hasta ahora tenia afectadas cuatro, esta campaña son unas15 o 20, es más del 30% del total», explica Rousa.

Los problemas vienen por la resistencia que, aseguran los agricultores, ha desarrollado el animal en los últimos años. «Los conejos que hay ahora son una especie invasora, no son como los que había antes, estos son mucho más resistentes a enfermedades y además se reproducen mucho más rápido», asegura Rousa.

Por el momento la única medida que se plantea desde el Gobierno de Aragón para intentar frenar esta plaga de conejos es el permiso para salir a cazar todos los días del año, pero los agricultores aseguran que no es ni rentable ni eficaz.

«Los cazadores están ya agotados. Lo que antes para ellos era una actividad recreativa es ahora una obligación porque si en algún momento se deja de cazar siguen reproduciéndose de forma muy rápida», asegura Rausa. «Para ellos salir a cazar todos los días tampoco es rentable porque tiene que invertir en recursos», añade el agricultor.

Los problemas continúan además con la llegada de los cobros de la PAC. «Si yo siembro las parcelas y los conejos se comen los brotes, al no llover no vuelven a rebrotar. A la hora de declarar el número de hectáreas sembradas en la PAC, las fotos del radar no muestran brotes y no se pagan», cuenta el agricultor.

Además, señalan a la administración como un impedimento a la hora de establecer soluciones para este problema que se sigue extendiendo. «En vez de mandar aquí a una persona del departamento que pueda ver que los campos están realmente sembrados, quieren que seamos informáticos y que descarguemos aplicaciones y perdamos el tiempo en hacer fotos para demostrarlo todo por internet.

Reunión con Olona

Desde el sindicato UAGA aseguran que los daños y las afecciones que se están registrando son mucho superiores que en temporadas anteriores. Es por ello que el próximo miércoles que representantes de los afectados se reunirán con el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, para transmitirle las necesidades del campo y pedirle una serie de medidas urgentes.

Entre estas reivindicaciones se incluyen indemnizaciones para paliar los daños de los afectados, la catalogación del conejo actual como especie invasora, el reconocimiento por parte de la administración de su responsabilidad en esta problemática, la inclusión de una casilla en la Solicitud PAC para declarar las parcelas que son afectadas en años consecutivos, ayudas a la siembra de ciertas variedades de Triticalelos (una especie de trigo menos atractiva para los conejos), actuaciones para evitar ciertas enfermedades que tienen su origen en el conejo, que las pérdidas en los cultivos no se vean repercutidas en la PAC y ayudas para la instalación de vallados en plantaciones de leñosos para evitar los daños de los conejos.

Además, el sindicato de agricultores asegura que incluirá estás reivindicaciones en las que llevarán a la gran manifestación que tendrá lugar el 20 de marzo en Madrid para reivindicar mejoras en el sector rural a nivel estatal.