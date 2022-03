El 73% de las parejas en Aragón reconoce tener discusiones cuando realizan tareas de bricolaje o de mejoras en el hogar -las comúnmente conocidas como DIY: Do It Yourself-, según el informe elaborado por TaskRabbit sobre la relación entre las tareas “Hazlo tú mismo” y las relaciones de pareja en España.

Convivir en pareja no es tarea fácil si las obligaciones profesionales y familiares han de conjugarse con tareas relacionadas con el mantenimiento de un hogar. Tras un largo día, encontrar un espacio limpio, ordenado y acogedor puede ser una sensación gratificante para muchas personas. No obstante, el hacer esto realidad puede provocar un verdadero cisma en la vida sentimental de la población. TaskRabbit, red global que pone en contacto a personas que buscan ayuda con tareas de bricolaje y otras labores domésticas, tras el reciente boom del bricolaje durante la pandemia (con un aumento del 309% de solicitudes de españoles en su plataforma año tras año), ha querido medir la magnitud del fenómeno y ha elaborado un estudio sobre la relación entre las tareas de mejoras del hogar y el amor en la población española. Crisis de pareja y tareas DIY El 73% de las parejas encuestadas reconoce tener discusiones cuando realizan tareas de mejoras en el hogar, según TaskRabbit. Mientras que el 55% afirma que estas peleas no trascienden más allá de una fricción momentánea, el 13% reconoce haber pasado más de un día sin hablarse y el 11% incluso se ha planteado romper o divorciarse por las disputas de este tipo. El informe de TaskRabbit identifica las cinco tareas DIY que más discusiones provocan entre las parejas de Aragón: Montar muebles – 46% Pintar paredes – 39% Colgar cortinas o estores: 36% Montar estanterías – 30% Colgar lámparas // Reparación de fugas de agua – 23% Para evitar discusiones, el 29% de los aragoneses evita deliberadamente hablar de las tareas de mantenimiento del hogar/bricolaje y el 39% afirma haber arreglado a escondidas una chapuza de su pareja. Destaca asimismo el 45% de los aragoneses que reconoce haber elogiado una de estas tareas realizada por su pareja para evitar discusiones, a pesar de no estar contento con el resultado. Esperanza Martínez, psicóloga sanitaria, explica: "En la pareja, el bricolaje y las tareas del hogar pueden ser una fuente de estrés y peleas. En esos momentos, pueden salir a relucir las peores partes de nuestra personalidad, lo que provoca enfrentamientos y decepciones". "Esto aumenta especialmente cuando una de las partes de la pareja no ha vivido antes de forma independiente y no tiene la costumbre de gestionar ciertas tareas. Pasar tiempo de calidad con la pareja es esencial, y si el tiempo dedicado a colocar las estanterías o a limpiar los armarios es una fuente de disputas, delegar es la clave. Mi recomendación es delegar o distribuir las tareas a lo largo de la semana y no dejarlas para el fin de semana, un periodo asociado en nuestro subconsciente al ocio", asegura. Consejos de expertos de TaskRabbit para evitar una crisis Planifica y organiza las tareas. Antes de empezar cualquier proyecto de bricolaje o limpieza, toma cierto tiempo para anotar lo que necesitas, el tiempo que calculas que te llevará la tarea y quién es responsable de cada cosa. Compartir una lista de cosas que hay que hacer o comprar puede ser muy útil. Divide las tareas según tus gustos. A alguien siempre le gusta hacer una cosa más que otra, haz una lista y divide las tareas en función de tus preferencias o de lo fácil que sea hacerlas. Si a ti te gusta más el bricolaje y a tu pareja la jardinería, asignar las tareas por separado facilitará la convivencia. Un poco hoy, menos mañana. Cuando se reserva un día para limpiar, no sólo se acaba perdiendo una mañana de sábado en las tareas domésticas, sino que se tiende a ensuciar más la casa durante la semana. Planifica unos minutos al día para mantener la casa limpia toda la semana. Delega. Si algo te quita demasiado tiempo, y tu propia agenda vale más que la tarea, delega. Hay tintorerías para planchar tus camisas, personas expertas en limpieza o cocina e incluso robots que aspiran y friegan a la vez. Delega lo que es una fuente de pérdida de tiempo y de conflictos. Puedes reservar a los encargados de las tareas en TaskRabbit para que te ayuden con los proyectos que no tienes tiempo, habilidades o ganas de hacer tú mismo. Sea cual sea la tarea, hay alguien que puede ayudar. Mantén la perspectiva. Si te encuentras en una discusión inducida por el bricolaje, intenta recordar lo que os une a ti y a tu pareja, sus puntos fuertes y buscad una solución juntos. Como conclusión, el estudio de la plataforma asociada a IKEA determina que el 23% de los aragoneses opta por contratar a un profesional como solución para evitar discusiones sobre el bricolaje.