Aragón mantendrá Filosofía como optativa en la ESO

Aragón seguirá ofertando la asignatura de Filosofía en la ESO, según se ha comunicado esta mañana desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón, tras las informaciones aparecidas después de que el martes el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Las competencias en Educación están transferidas a las comunidades por lo que “existe margen de maniobra”, ya que el 40% depende de las autonomías. De momento, en Aragón, señalan desde el departamento, “no está cerrado” el currículo por lo que se puede compensar esas deficiencias y reconocen que se intentará equilibrar entre las llamadas materias STEM (por sus siglas en ingles de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y las de Ciencias sociales. En este sentido, señalan que se “dará un mayor peso a la Filosofía” ya que , para 3º de la Eso se incorporan, además de Iniciación a la Filosofía, Programación y Robótica, Cultura clásica I; y en 4º, Cultura Científica, Matemáticas para la toma de decisiones, Cultura Clásica II, Filosofía, Oratoria, Taller de Escritura, Cultura y Patrimonio de Aragón y Artes Escénicas y Danza. En estos momentos, hay alrededor de 100 profesores trabajando en el desarrollo curricular, que se conocerá próximamente.

Desde el Ministerio de Educación, el nuevo currículo renuncia al estudio de los hechos cronológicos de la Historia, que se estructurará en tres grupos: Retos del mundo actual, Sociedades y territorios y Compromiso cívico local y global. En Aragón, afirman, todavía se están concretando los contenidos para facilitar una guía al profesorado, aunque añaden que esto “no implica la forma en la que se deben estructurar los contenidos”, y actualmente hay un equipo de ocho profesores que desarrollarán ese temario para que “el desarrollo sea cercano a la realidad de las aulas”.

En este sentido, la Federación de Asociaciones de Padres de la Escuela Pública (Fapar) señalan que habrá que esperar al "desarrollo autonómico" aunque ven con preocupación "las fechas", mientras que desde la escuela concertada reconocen primordial que si se quiere que las nuevas generaciones tengan pensamiento crítico “tienen que conocer y trabajar los conocimientos filosóficos y conocer la historia”.

Por su parte, desde la Asociación de Directores de Institutos de Aragón, Eva Bajén, señala que si se amplían materias “alguna tiene que desaparecer para dar lo que se quiere dar”, aunque ya en una versión personal ve preocupante que “desaparezca una materia donde se desarrolla el pensamiento racional”.

Pero no es la única decisión polémica aprobada, aunque en algunos casos cuenta con el apoyo de la comunidad educativa. El decreto determina que la promoción de los alumnos no vendrá determinada por los suspensos sino por la decisión de un equipo docente, y además se eliminan las calificaciones numéricos: al finalizar la etapa, todos recibirán una certificación oficial de los años cursados y el nivel alcanzado en las competencias clave. Si los alumnos han adquirido estas competencias obtendrán el título de Graduado en ESO. Además, la Religión no computará para nota; los alumnos de 12 a 16 años contarán con dos nuevas asignaturas sobre digitalización y emprendimiento y la educación tendrá en toda la etapa hará hincapié en la comprensión lectora, la expresión oral, la educación en valores y la perspectiva de género.

En cuanto a la promoción y titulación, desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón se señala que “se desarrollarán de forma similar a cómo se hace en la orden de Evaluación”.

Desde la Federación de Padres de Alumnos de la Escuela Pública señalan que lo que más les preocupa son “las fechas”, ven necesario que se “ponga énfasis en la valoración de competencias y no solo en la memoria”, aplauden la diversificación curricular y que sea más individualizada, así como que religión no sea computable y se incluyan contenidos transversales.

Desde Fecaparagon (padres de la escuela concertada) creen que “llevarlo a la práctica va a tener dificultades” pese a que consideran positivo la apuesta por la competencia digital y que se impulse el “espíritu emprendedor” que consideran importante “para el desarrollo de la inteligencia emocional de nuestros hijos”. Y critican la promoción e los alumnos con suspensos puesto que habrá alguno que “teniendo capacidad no se esforzarán”, aunque quitan importancia a la desaparición de la nota numérica.

También la presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Aragón, Eva Bajén, opina que la promoción “no ha cambiado mucho”; solo que el quipo de docentes “decide por encima de las dos materias. Y considera positivo la incorporación de asignaturas como digitalización y emprendimiento, ya que el “alumnado está inmerso” en estas competencias y la escuela “da respuesta a las necesidades del siglo XXI”.

Aragón mantiene una de las ratios más bajas de España Aragón abrirá el 1 de abril el proceso de escolarización con la previsión de que 9.644 niños accedan a Educación Infantil. Asociaciones de padres y sindicatos mantuvieron ayer una reunión dentro de la comisión de escolarización, la primera de ellas. Desde la Federación de Asociaciones de Padres de la Escuela Pública (Fapar) celebraron la bajada de ratios, en la que se “ve la baja natalidad”, lo que supone también una disminución de los alumnos por aula. De hecho solo en dos sectores de Zaragoza se llega a los 21 estudiantes por clase en 1º de infantil, según los primeros datos facilitados; y solo en 1 de Primaria a los 23. De hecho, desde Fapar señalaron que las “ratios” son bajas con “alguna excepción en puntos concretos” como son Parque Venecia o Arcosur al no disponer de instalaciones definitivas que hace que “tengan datos elevados que confiamos en que desaparezcan”. También Csif trasladó la necesidad de mantener esos y la posibilidad de “eliminar conciertos” en las zonas que no sean necesarias. En esto hizo hincapié el sindicato CGT, quien explica que ya el curso pasado presentó un informe en el que denunciaba la existencia de hasta 16 aulas vacías en la escuela concertada y critican que la diferencia de criterio a la hora de cerrar clases en la educación pública o en la concertada, que dicen que cuesta más de 40.000 euros, según la dotación presupuestaria. Y critican que este curso 21/22 hay 22 aulas menos en la pública y tres en la privada-concertada. Desde el sindicato también reclaman nuevas medidas para el reparto del Alumnado Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo.

Los sindicatos también difieren en la valoración. Por ejemplo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica el nuevo currículo porque “no mejora el modelo educativo” y ha sido aprobado “sin negociación y al margen del criterio de los docentes”, así como que “minimice la importancia de la memorización de contenidos”. Están también en contra de la “promoción automática” porque no reconoce el esfuerzo como un valor pedagógico y de la desaparición de las calificaciones numéricas o la supresión de los exámenes de recuperación.

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO, califican el cambio como “positivo” ya que “el reto” es pasar de una concepción de la enseñanza basada en la acumulación a centrarla en la “formación integral”.

Y CGT considera que las “buenas intenciones” no vienen acompañadas de medidas como disminución de ratios, aumento de plantilla ni “mayor inversión”. Consideran que el currículo aumenta materias necesarias como la digitalización pero califican de “desagradable” el ataque a Humanidades, con la reducción de materias como Geografía e Historia o el maltrato a Educación en Valores que se “deja en el aire” para cada centro. Concluyen además que las medidas de cara a la promoción buscan “enmascarar los datos de fracaso escolar”.