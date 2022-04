Aragón ultima su candidatura a los Juegos pero ERC también ve a Cataluña en solitario

Mientras en Cataluña la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) asegura que Cataluña tiene «capacidad» para organizar en solitario los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, Aragón continúa ultimando su propuesta, que presentará este jueves a más tardar.

Así lo ha confirmado el presidente aragonés, Javier Lambán, que incidió en que será una propuesta "de equilibrio", "en pie de igualdad". De nuevo, insistió en que «la pelota está en Comité Olímpico Español», pero reconoció que no ha hablado con su presidente, Alejandro Blanco, desde la pasada semana.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, afirmó que Cataluña tiene la capacidad suficiente para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en solitario si Aragón acaba «desmarcándose» de la candidatura conjunta.

Vilalta recordó que "hay un acuerdo firmado" al respecto pero que, si Cataluña debiese en última instancia organizarlos en solitario, tendría la "capacidad para hacerlo".

"El presidente de Aragón ha perdido un poco la credibilidad en relación a todo este proceso, con sus reacciones, como no presentándose a una reunión, dejando la silla vacía en otra, por pactar una cosa y después retractarse", señaló. La portavoz de ERC, aún así, aseveró que el acuerdo técnico existe, así como el acuerdo político: "Lo que falta es la consulta y que la ciudadanía se pronuncie y a partir de ahí presentar el proyecto. El proyecto que hemos pactado es el que prevalece".

Mientras, desde Aragón se mantiene que no se produjo tal acuerdo técnico, y mucho menos, político.

"Entendemos que tiene que haber unos Juegos equilibrados y reanudarse la negociación. Lo que se nos ha propuesto hasta ahora es inaceptable para Aragón; el desequilibrio es manifiesto", insistió Lambán.

"Las expectativas no se han cumplido, y mientras no se cumplan, no aprobaremos nada", recalcó. La propuesta, una vez presentada en Aragón, será trasladada a Madrid por parte de una delegación aragonesa todavía por confirmar.

El presidente aragonés siguió sin desvelar ayer detalles concretos de la propuesta aragonesa. Tan solo remarcó que "tiene que ser una candidatura en la que el esquí en montaña sea equiparable y que contemple pruebas en los tres valles del Pirineo".

La decisión, a partir de entonces, aseguró, será del COE. "La pelota está en el tejado del_COE; que tiene que decidir si opta por unos Juegos de España o que sean solo unos Juegos de Cataluña", reflexionó Lambán, que añadió que una candidatura catalana en solitario "está condenada a fracasar".

Desde los partidos de la oposición en Aragón, siguen pidiendo respuestas. Este lunes, la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, le reclamó al presidente Lambán que se reúna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que "cumpla el compromiso con los aragoneses".

"Lambán tiene que reivindicarse ante Sánchez, no puede permitir que se ningunee a Aragón y a los aragoneses", reclamó Vaquero. Antes, el presidente del partido, Jorge Azcón, había criticado en una entrevista en la Cadena SER que Sánchez aprueba esta candidatura por su deuda con ERC para seguir en Moncloa.

Incluso desde la cúpula de Ciudadanos, el vicesecretario general y portavoz del Comité Ejecutivo, Edmundo Bal, pidió a Sánchez una aclaración. "Se está haciendo en un régimen de absoluta desigualdad entre Cataluña y Aragón en contra de lo que prometió el señor Sánchez al señor Lambán, que se iban a hacer en igualdad entre Cataluña o Aragón. ¿Va a ser así o Sánchez mintió cuando se lo dijo al señor Lambán? ¿Se imaginan la que se estaría liando si estos Juegos se organizaran en Aragón y solo una pequeña parte quedara en Cataluña?», se preguntó Bal.

Desde el PAR, su portavoz parlamentario, Jesús Guerrero, reclamó al COE "que cumpla con Aragón" y al Gobierno de España "que reafirme su compromiso de garantizar unos Juegos Olímpicos entre Aragón y Cataluña en igualdad de condiciones".

A este respecto, el presidente aragonés señaló que en las últimas horas "no ha hablado con Pedro Sánchez", pero sí con miembros del Gobierno y del PSOE.

"No pretendo crear un quebranto al Gobierno de España, pero como presidente voy a defender el interés de Aragón frente al COE y el Gobierno de España", zanjó.