La mascarilla deja en los menores «graves» problemas de aprendizaje

El uso obligatorio de las mascarillas en espacios interiores durante 700 días consecutivos ha derivado en «graves y alarmantes» problemas de aprendizaje en los más pequeños. Los psicólogos infantiles alertan de que la parte fonética «se ha visto muy mermada» porque, al no verse la boca, la enseñanza no es la misma.

«A los 3 años la explosión del lenguaje ya se ha dado de forma más o menos clara y hay una intención comunicativa clara desde hace tiempo. Ahora eso no sucede y ha crecido exponencialmente el número de niños que no hablan claro», apunta a este diario Alejandra Reguero, psicóloga infantil y directora de los escuelas infantiles Pequeños Maestros de Zaragoza.

La especialista indica que antes de la pandemia «te podrías encontrar con un 10% o un 20% de niños que no tenían una comunicación oral establecida. Ahora, podríamos decir que solo un 20% hablan claro. El cambio ha sido muy grande», asegura Reguero, que también es miembro del Colegio Profesional de Psicología de Aragón.

Los retrasos en el lenguaje derivan, consecuentemente, en dificultades para aprender a leer cuando se llega a la etapa de Infantil. «Hay casos de niños que han empezado el colegio y no se les entiende», asegura.

«La fonética tiene una parte articulatoria y otra acústica . Si no nos ven articular ni nos escuchan con claridad porque no saben de donde viene el sonido, no pueden aprender. La mascarilla ha sido una barrera en este aspecto», argumenta la psicóloga.

En este sentido, explica que en 1º de Infantil se enseñan las letras y se tiene que trabajar «mucho» el conocimiento de las mismas y la fonética. «Como los profesores han tenido que llevar la mascarilla y eso impide ver la boca, no las identifican, no saben de dónde viene el sonido», cuenta Reguero.

La parte fonética, afectada

Afecciones al autoestima en los preadolescentes La retirada de las mascarillas también ha supuesto, según los psicológicos, problemas entre los preadolescentes. «Ha sido como una protección para ellos en una edad donde empiezan con las vergüenzas y el aspecto físico», señala Reguero. «A esas edades hay cambios físicos como la aparición de granos en la cara o el vello del bigote. Esa exposición la evitaban con la mascarilla y el momento del destape, de alguna manera, les ha dejado indefensos a las bromas o burlas», indica la psicóloga. Es lo que se conoce como el síndrome de la cara vacía. «Esos problemas de autoestima y pensamientos negativos pueden generar cierta ansiedad, nervios y problemas a la larga más graves», declara Reguero.

«Los niños aprenden por repetición y lo que hacen es copiar el movimiento de los labios o de la lengua al hablar», insiste. De hecho, no es de extrañar que hayan aumentado las consultas en las logopedas por parte de los padres que quieren corregir los problemas en el habla de sus hijos. Las citas han ido al alza en los últimos años.

En cuanto a las relaciones sociales entre los más pequeños, el periodo de adaptación en las guarderías «ha sido mucho más difícil» que antes de la pandemia.

A esta situación se une que los más pequeños han nacido durante el confinamiento, pasando un gran periodo de tiempo en casa sin salir o tener contacto con otras personas. «Sus personas cercanas han sido los padres y la familia, pero cuando han visto a gente siempre ha sido con mascarilla. Si no han tenido necesidad comunicativa antes, el aprendizaje les cuesta todavía más», matiza.

Las relaciones sociales

Precisamente, en las escuelas infantiles de Zaragoza que Reguero gestiona perciben esos retrasos en el lenguaje. «Estamos a final de curso y hay niños que no hablan. Antes acababan con un nivel de lenguaje rico y esa tendencia se ha invertido», apunta.

En cualquier caso, esta psicóloga infantil matiza que «el aprendizaje se adquirirá sí o sí» a pesar de este retraso porque los niños están en pleno proceso de desarrollo. «Que las familias no se preocupen porque es algo que tiene solución», matiza.

"Su núcleo cercano ha sido su familia y llegan sin estar acostumbrados al cariño de otras personas. Sí hemos notado que cuando intentas consolarle, hay rechazo, rigidez y alejamiento", señala Reguero.

En cuanto a las relaciones sociales entre los más pequeños, el periodo de adaptación en las guarderías «ha sido mucho más difícil» que antes de la pandemia. «Su núcleo cercano ha sido su familia y llegan sin estar acostumbrados al cariño de otras personas. Sí hemos notado que cuando intentas consolarle, hay rechazo, rigidez y alejamiento. Ahí establecer vínculos es más complicado», señala Reguero.

A pesar de ello, con el paso del curso esta situación cambia y los menores se muestran más accesible. Esta situación ha sucedido básicamente con los profesores, porque entre los propios niños y niñas «la conexión nace sola» al sentirse «de igual a igual», apunta. «Se les ve disfrutar en el momento en que pasan la primera barrera porque, al final, ese sentimiento de pertenencia a un grupo les acerca instintivamente a relacionarse», dice Reguero.