Una decena aragoneses han recibido el tratamiento oral frente al covid, Paxlovid, que ya se dispensa en las farmacias de Aragón, tras ser prescrito por el correspondiente sanitario de Atención Primaria o Especializada. Desde el pasado 13 de abril, las farmacias de la comunidad han otorgado seis tratamientos, tres en Zaragoza, dos en Huesca y uno en Teruel, a los que hay que sumar los cuatro entregados por los servicios de farmacia de los hospitales de la comunidad. La pastilla oral Paxlovid está indicada a adultos con riesgo alto de padecer enfermedad grave, por lo que se prescribe pacientes muy concretos.

Cualquiera de las 733 farmacias aragonesas, tanto del medio urbano como rural, puede dispensar Paxlovid, gracias a un acuerdo de colaboración entre la Consejería de Sanidad, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón y los almacenes de distribución Alliance Healthcare, Cofares y Novaltia. Paxlovid también se puede dispensar a través de los servicios de farmacia de los hospitales de la comunidad.

Con la participación de las farmacias, señalan desde el Colegio de Farmacéuticos, se ofrece una mayor accesibilidad del paciente al tratamiento, ya que aprovecha la capilaridad y cercanía de la red de farmacias. Además, este servicio permite hacer un seguimiento de la adherencia al tratamiento de forma conjunta entre los dos ámbitos, farmacia hospitalaria y comunitaria. Aragón, Andalucía, Navarra y Cataluña son, por ahora, las únicas comunidades donde las farmacias pueden dispensar Paxlovid.

Este medicamento está indicado para el tratamiento de la enfermedad por covid-19 en adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de progresión a enfermedad grave. Se debe administrar lo antes posible tras el diagnóstico de la enfermedad y dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas.

Para su dispensación en farmacias, el primer paso es que el médico prescriba el medicamento a través de receta electrónica. Debido al perfil de interacciones y advertencias especiales de uso de este medicamento es necesario que el Servicio Aragonés de Salud valide la prescripción electrónica en un plazo máximo de 24 horas.

Su dispensación no tiene aportación alguna para el paciente. El suministro de unidades de este medicamento, que se realiza a través de la distribución, no tiene remuneración alguna para la oficina de farmacia ni para la distribución. La farmacia únicamente solicitará los envases que necesite para atender aquellas prescripciones que le lleguen, no pudiendo tener, en ningún caso, existencias en stock de forma permanente.

Raquel García, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, apunta que el modelo “mantiene en todo momento la cadena del medicamento, puesto que la custodia del fármaco siempre la realiza un farmacéutico de hospital, de la distribución farmacéutica o de la farmacia comunitaria”.

En estos momentos, Aragón dispone de 1.400 tratamientos del fármaco de Pfizer. Los primeros habían llegado a finales de marzo y desde primeros de abril se podía prescribir, aunque ha sido esta mañana cuando se ha dado a conocer los primeros datos. En estos momentos, Aragón, junto a Andalucía, Navarra y Cataluña, las únicas que pueden ofrecerlo