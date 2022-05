Los portavoces de Aragón Existe: "Zaragoza no puede ser el único motor de Aragón"

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN reunió el pasado jueves a los portavoces de Aragón Existe en una entrevista coral en la que compartieron sus opiniones sobre cuestiones clave de cada una de las provincias, así como de los posicionamientos del partido a nivel ideológico.

Paco Juárez fue portavoz del movimiento ciudadano de Teruel Existe durante seis años. Es una de las voces más respetadas del movimiento y lleva años afincado en Zaragoza. Ahora, en esta nueva etapa, asume la portavocía de Aragón Existe en la provincia de Zaragoza.

¿Cómo llevará el mensaje de la España Vaciada a Zaragoza, que tiene el 51% de la población de Aragón?

Precisamente, creemos que el modelo de un Aragón en el que solo_Zaragoza sea el motor tractor es inviable porque no puede llegar a 47.000 km2. Un Aragón fuerte necesita vertebración, cohesión y que no permita que partes muy importantes de su territorio pierdan vida. Una Zaragoza superpoblada con un territorio despoblado jamás podrá competir con otras zonas equilibradas.

La base social de Teruel Existe no está ni en Huesca ni en Zaragoza...

Mi frutera me dijo ayer que si ella pudiera, se iría a vivir al pueblo. Ese es un sentimiento que tienen muchos zaragozanos, que se ha acentuado todavía más por la pandemia.

La pregunta es por qué.

El problema de todos estos años es que a estos territorios les roban las oportunidades. Las tienen y se las roban. Un ejemplo lo tenemos con las renovables. En lugar de sembrar los campos de molinos y placas, ¿por qué no se organizan comunidades energéticas en los pueblos para atraer inversiones y ofrecer una luz más económica?

¿Qué haría si tiene que decidir en el pleno de Zaragoza sobre la llegada de una empresa en la capital?

Los intereses de Aragón son más importantes que los de una ciudad a la hora de estructurar el territorio. Hay que ofrecerle a las empresas más alternativas que la ciudad de Zaragoza. El crecimiento muchas veces no favorece esa mejora de la calidad de vida, sino que va en contra.

Raquel Marco: "Aún no tenemos una postura sobre la nieve"

Raquel Marco lleva colaborando con el movimiento la España Vaciada desde hace meses. Aunque durante años ha estado vinculada por motivos de amistad con Teruel Existe, ahora da el paso hacia la política para conseguir soluciones para los pueblos que se acercan a la desaparición.

¿Cree que calará en Huesca el mensaje de Teruel Existe, pese a que no ha habido esa movilización social durante años?

Para las provincias de Huesca y Zaragoza, el ejemplo de Teruel Existe ha sido una inyección de ilusión, de positivismo, porque hemos comprobado que se pueden conseguir cosas y que las cosas no siempre suceden cuando nos va bien, sino que suceden, y hay que aprovechar el momento. Y el momento es ahora.

En Huesca hay pueblos despoblados, pero también hay un corredor económico puntero, con Fraga, Binéfar, Monzón y Barbastro; y ciudades intermedias que vertebran la provincia. ¿Qué propone para reequilibrarla?

En la provincia de Huesca hay un número de pueblos abandonados incluso superior que en Teruel. La pujanza económica de la zona oriental está basada en el sector primario, pero ¿qué más podemos ofrecer a toda la gente joven para que no se quiera ir? Tenemos que conseguir que cualquier ciudadano pueda estar donde decide estar, no donde tiene que ir porque no le queda otra opción.

¿Cuál es la postura de Aragón Existe con la unión de estaciones y los Juegos de Invierno?

El sector de la nieve es un motor del Pirineo. Los Juegos entendemos que tienen que ser del Pirineo, con las inversiones principales, y que Barcelona y Zaragoza estén para apoyar.

¿Y respecto a la nieve?

Es un tema que todavía estamos estudiando con detenimiento, pero siempre alineados con lo más sostenible y beneficioso para el territorio.

Beatriz Martín: "Por primera vez en siglos Teruel lidera algo en España"

Beatriz Martín, senadora desde hace dos años y medio de Teruel Existe, es la única de los portavoces que ya tiene experiencia política, aunque sus primeros pasos se dieron con el salto del movimiento ciudadano a la política nacional.

Teruel Existe lleva dos años y medio en el Congreso y en el Senado. ¿Qué avances han constatado? ¿Siguen siendo necesarias más medidas?

Por supuesto. El paso que dio el movimiento ciudadano con la agrupación de electores fue algo histórico._En los últimos siglos, es la primera vez que Teruel lidera algo en España. Lo que hemos constatado es que desde algo pequeño se puede lograr algo grande, como fue la llegada de Soria ¡Ya! en Castilla y León. Los problemas que denunciamos no afectan solo a un pequeño pueblo; es un problema de todo el país. Hemos constatado que nosotros no podíamos estar esperando a un lado u otro, necesitábamos soluciones.

Se han posicionado en contra del modelo actual de renovables.

Es que esa extracción tiene que revertir en el territorio, no en el crecimiento de empresas grandes que no tienen vinculación con él. Teruel y la España despoblada tiene que dejar de ser un territorio de extracción.

¿Cree que calará su mensaje allí donde Teruel Existe no ha tenido seguimiento en estos años?

No hace falta pasar hambre para luchar contra el hambre. El equilibrio territorial es un modelo que puede defender cualquier persona, viva donde viva. Aglutinar a más personas en las ciudades crea más pobreza, más miseria y más problemas. La base social es necesaria, pero el sentimiento de la España Vaciada se ha expandido por todo Aragón. La despoblación no solo sucede aquí; pero es mucho más marcada en España que en otros países porque en otros países han tomado medidas, y es lo que queremos hacer.