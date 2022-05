PREGUNTA: La empresa de la que usted es directora ejecutiva, Grupo Panel Sándwich, es el mayor proveedor panel sándwich en España y una de las 1.000 empresas europeas que más crecen según el periódico ‘Financial Times’. ¿A qué atribuye este éxito?

RESPUESTA: El éxito de Grupo Panel Sándwich se debe a la visión clara y futurista que hemos aplicado a la práctica yo y mi socio, Óscar López-Blanco. Desde los inicios en 2011, hemos tenido esa visión estratégica y creíamos en la idea del posicionamiento online, para darle la mayor visibilidad a nuestros productos y servicios. El fruto de esta colaboración ha sido un modelo propio que hemos creado con la idea de deslocalizar la venta, dando poca importancia a las distancias, contactando con el cliente esté donde esté a través del canal online, conociendo las necesidades y descubriendo el potencial del mercado, creyendo en nuestra idea en todo momento.

P.: ¿Cómo ha sido la trayectoria de su compañía en esta década de actividad?

R.: El camino ha sido largo, pero gracias a los procesos digitalizados , hemos podido llegar al cliente mas lejano. Pero no solo esto ha sido la clave. Tanto mi socio como yo, hemos creado una cultura, convirtiendo en know how el proceso tan especial de venta y la metodología propia. La filosofía de la empresa es hacer posible que la experiencia de nuestros clientes sea agradable y termina con un sueño hecho realidad. Mas que vender, ayudamos a comprar. Nos preocupamos por nuestro cliente, convirtiendo su proyecto en el nuestro propio. La transparencia lo es todo. Cada compañero realmente cree en lo que está haciendo. ¿Cómo, si no, se podría motivar a un equipo tan grande, para que cada uno respire la idea y cree la confianza, estando orgullosos de representar al Grupo Panel Sándwich?

P.: ¿Qué importancia le dan a la gestión de las personas y del talento en Grupo Panel Sándwich?

R.: En nuestra empresa va de la mano la vigilancia tecnológica constante, la que da paso y herramientas a la «magia» de nuestros compañeros comerciales. Siendo la parte más importante de la empresa, cuentan con una formación continua, todo el apoyo y gratitud, para poder traspasar este espíritu a nuestros clientes. A veces, simplemente pasando el día hablando con el equipo (de más de 50 personas), charlando, estando atenta a las necesidades de los compañeros, preguntando, ayudando, siento que el día ha sido mas fructífero, que como cualquier otro, pasándolo delante del ordenador. El bienestar del equipo es el reflejo del bienestar de la empresa en general.

P.: Como directiva, ¿qué cree que ha aportado el liderazgo femenino a este crecimiento y a esta cultura empresarial?

R.: Yo empecé como comercial en el mundo de materiales de construcción, y lo que aporto es la motivación constate que tengo por este proyecto. Como formadora de equipos comerciales en el pasado, trato de transmitir la pasión por convertir una consulta en venta. Por trasladar mi seguridad por el producto. Sabes, la pasión por tu trabajo se nota muchísimo. De esta forma he creado la filosofía y la cultura de la empresa tal como la conocemos hoy en día. El cliente es el centro de nuestro universo. La pregunta diaria es: ¿qué has hecho para ayudar al cliente?, ¿has solucionado su problema?

P: ¿Cómo incorpora Grupo Panel Sándwich la igualdad en sus políticas corporativas?

R.: La igualdad de posibilidades es por lo que apuesta la empresa. Siendo un entorno aparentemente masculino, como es el entorno de materiales para la construcción, apostamos por el rol tan importante que aporta la mujer. ¿Sabes que las mujeres son los mejores comerciales telefónicos? Siendo yo una mujer extranjera siempre buscaba las oportunidades, y no ha sido siempre fácil. Por esto apostamos por que el departamento de exportación esté formado por mujeres que están dispuestas a formar parte del proyecto, viniendo de países de origen de nuestros clientes principales.

P.: La digitalización está muy presente en su actividad diaria a través del ‘market place’ www.panelsandwich.com. En este sentido, ¿cuántas mujeres desarrollan puestos tecnológicos en su compañía?

R.: Los puestos tecnológicos de la empresa evolucionan constantemente. Una mujer es capaz de adaptarse a eso teniendo tanta flexibilidad de pensamientos que tenemos. En el departamento de TIC del Grupo Panel Sándwich la mujer tiene un perfil más social: contenidos, redes sociales, etc. Contamos con ellas para crear los contenidos de los 17 sites que estamos actualizando constantemente y que cuentan con la participación de no solo mujeres, sino con mujeres nativas, por ejemplo creando contenidos en francés, italiano etc.

P.: ¿Qué hace falta para cambiar esta tendencia?

R.: La tendencia de la participación de las mujeres en los aspectos de los negocios aparentemente masculinos es creciente. Estamos reeducando a la sociedad y lo conseguiremos, por supuesto. La motivación lo es todo.

P.: ¿Qué retos cree que hay por delante en las empresas y en su sector?

R.: Los estados constantemente cambiantes del mercado hacen que veamos oportunidades en todo lo que nos rodea. Siempre viendo y estando atentos a lo que está pasando. Siempre con la ansiedad de ser más disruptivo. Así que aquí estamos, mirando al futuro con nuestro espíritu emprendedor, esperando las tantas sorpresas que nos depara el futuro, siendo la clave para ello la familia que forma parte de nuestra empresa.