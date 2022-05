–¿Cuál es la labor que desempeña la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier)?

Anpier es la organización más representativa de productores de fotovoltaica que hay en España e incluso a nivel europeo. Somos 5.000 socios y representamos 62.000 familias, que fueron las pioneras en el desarrollo fotovoltaico allá por 2007 y 2008. A partir de 2010 fue cambiando la legislación y nos hicieron una serie de recortes retroactivos bajando la retribución. Esto unido a una serie de normas nos fue afectando, entonces nos fuimos juntando para defendernos y fue cuando fundamos lo que es Anpier. En este colectivo estamos representados sobre todo por agricultores, profesionales libres, funcionarios y, sobre todo, por familias.

-¿Cuál es el potencial con el que cuenta Aragón en cuanto al desarrollo de Energías Fotovoltaicas?

Aragón tiene sobre todo un potencial enorme que es su sol. Tenemos unas temperaturas que acompañan, y es que aunque en la zona central suben un poco, logramos producciones mejores que en otras regiones donde tienen mucha mas radiación. Aquí en Aragón tenemos también el viento, y con eso se refrigeran las placas y conseguimos una producciones altísimas. Luego también es muy importante situarlas bien, porque el potencial de Aragón es que aunque haya zonas que no se puedan instalar desde el punto de vista medioambiental o zonas de alto valor agrícola, tenemos tanto territorio y tan poca población que siempre podríamos encontrar sitios donde poder instalarlas.

-Así como oportunidades, ¿cuáles son las dificultades que podría atravesar un mayor desarrollo de este tipo de energía?

Donde mas se pueden presentar dificultades es en el desarrollo de pequeños parques, porque los puntos de conexión principales están ya solicitados por los grandes desarrolladores para megaparques de 50 megavatios o más, que en muchos casos no se van a poder realizar porque no encuentran terrenos que puedan pasar los impactos medioambientales que producen. Además también tenemos otro reto que es la contestación social hacia estos megaparques, que en algún caso también hace que no se puedan desarrollar estos parques más pequeños. Nosotros creemos que poder conectarnos en media y baja tensión sería más fácil, por lo que invertiríamos en parques más pequeños, que ocuparían menos territorio y tendrían menos pérdidas que los megaparques, que tienen que desarrollar grandes líneas de evacuación con un impacto ambiental enorme y con mucha contestación social.

-¿Qué proyectos tienen en mente, desde Anpier, para Aragón?

Nosotros estamos ahora intentando desarrollar, como decía, parques más pequeños, de hasta 5 megavatios, que estén cerca de las poblaciones medianas y pequeñas, que en Aragón tenemos muchas, y que puedan traducirse en un desarrollo de las mismas. También que se puedan desarrollar junto a nuestros parques, comunidades energéticas para que se pueda hacer todo muy cerca desde el propio territorio. Creemos también que en el caso de centrales hidráulicas reversibles, parte de estas centrales deberían funcionar con energías renovables que tendrían que ser parques fotovoltaicos. Otro apartado que también estamos desarrollando es la agrovoltaica, que es la combinación de la energía fotovoltaica con el cultivo agrícola, pero en este caso dando propiedad siempre a la agricultura, para no perder su desarrollo; no queremos quitar agricultura para poner fotovoltaica, sino que creemos que los dos se pueden combinar.

-¿Cuál es el objetivo de la campaña ‘Camino del sol’, que ya ha recorrido varias comunidades autónomas?

Esta jornada da continuidad a una campaña que iniciamos hace ya siete años, que aunque está en la quinta edición y dos de ellas no hemos podido llevarlas a cabo a causa de la pandemia, la utilizamos sobre todo nuestro colectivo y nuestros socios, para poder ponernos al día de los logros que vamos consiguiendo y de los que nos faltan por conseguir, y también para explicar que en muchos ámbitos no hemos llegado todavía a nuestros objetivos. En definitiva, utilizamos esta campaña para actualizarnos, aunque la hacemos extensiva también a toda la población general. La finalidad es que todo el mundo pueda participar porque esto promociona el uso de la fotovoltaica en sus diferentes modalidades, entre las que se encuentra el autoconsumo tanto individual como colectivo, por lo que intentamos desarrollar una serie de jornadas a lo largo del año y llevarlo a todas las zonas del territorio.

-¿Qué papel están jugando los distintos representantes políticos en el desarrollo de la campaña?

En esta campaña intentamos pasar a ver a los representantes políticos que tenemos en el territorio, intentamos estar con ellos y siempre nos dicen que nos apoyan en nuestros planteamientos. Ahora, bien es cierto que algunos han ido cambiando a lo largo del tiempo, de haber sido nuestros verdugos con las leyes que han ido legislando estos años atrás, ahora reconocen la labor de la fotovoltaica, y sobre todo que nos tienen que ayudar de alguna forma. Tenemos una petición para el equipo de gobierno actual, hay un compromiso expreso, acordado y firmado en el programa de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos en el cual se dice que se está trabajando por reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el cambio regulatorio respecto a las renovables. Se lo vamos recordando a la ministra, lo sabe también Pedro Sánchez, y lo que necesitamos es que desde los diferentes territorios tengan en Madrid el Input de que aquí estamos mucha de gente a la que de alguna forma nos tienen que resarcir de todo el daño y de todo lo que nos han quitado en estos años.

-¿De qué manera puede afectar la situación mundial actual, como por ejemplo la guerra de Ucrania y el consiguiente aumento del precio de la energía, al mayor desarrollo de las renovables?

La guerra de Ucrania nos ha abierto los ojos de lo que va veníamos diciendo nosotros. Nuestra dependencia energética del exterior era muy preocupante, y ahora se ha agudizado por el precio que llevan los diferentes combustibles que tenemos que ir a comprar fuera. Se realizó una apuesta muy grande años atrás por el gas y ahora nos ha pasado una factura tremenda el tener que generar parte de la energía con el gas. Hemos perdido mucho al no desarrollar las renovables como se tenía que haber hecho, y creemos también que parte de todos estos fondos que están llegando más que para ayudar a poner placas lo que hay que desarrollar los diferentes modelos para abaratar costes como hicimos nosotros en su día, pues hemos sido pioneros en abaratar la fotovoltaica, quedándose en casi el 10% de lo que valía entonces. Creemos que parte de los fondos deberían in sobre todo a desarrollar el tema de las baterías y a desarrollar que la energía sea cada vez más barata.