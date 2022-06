La consulta de covid persistente en Aragón, en riesgo de no salir adelante

Los pacientes de covid persistente de Aragón creen que la unidad sobre la enfermedad que se iba a crear en la comunidad «no va a ser una realidad». Así se lo han hecho saber en las reuniones que han mantenido con Sanidad, concretamente con José María Abad, director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón; y Esther del Corral, médico internista del Royo Villanova y asesora política. «Ella está en contra porque no tiene claro que el covid nos haya provocado esto», aseguran desde la asociación Long covid. Y es que hay muchos asociados que dos años después de haber padecido la enfermedad todavía tienen disnea, fatigas, etc.

También les han manifestado que en otras comunidades que se han puesto en marcha no están funcionando y «no es cierto», lo que sucede es que «hay tantos pacientes que están muriendo de éxito». Y ponen como ejemplo que en Castilla La Mancha había una y atiende a 500 personas. De hecho, desde la asociación señalan que son muchos los aragoneses que se van fuera de la comunidad a tratarse.

Sigue el descenso de hospitalizados, con 19 menos en una semana Un total 181 aragoneses permanecen ingresados en la comunidad por coronavirus. Son diez menos que el pasado martes, cuando Sanidad hizo públicos los últimos datos; y 19 menos que hace una semana. Sin embargo, ha aumentado en uno el número de hospitalizados en uci, donde permanecen 11 personas. En cuanto a la incidencia acumulada a siete días, continúa también la tendencia descendente, con 150 casos por cien mil habitantes, diez puntos menos que hace una semana. A 14 días, el descenso es de 60 puntos, ya que la incidencia es ahora de 310 casos por cien mil habitantes. En cuanto a los contagios, en los últimos siete días se han notificado 1.940 positivos (un 26% en mayores de 75 años), 987, en los últimos tres días.

Desde el Gobierno de Aragón señalan que la organización definida en el protocolo, con la colaboración entre Atención Primaria y las especialidades garantiza su atención; sin embargo desde la asociación creen que «nos estamos quedando en el primer nivel», que es Atención Primaria, y «aunque nos ayudan no pueden hacer mucho», dicen desde la asociación.

Ese protocolo señala también la creación de un coordinador, pero «de momento tampoco lo han hecho» y tampoco saben si lo habrá, aunque añaden que "deberían tener una unidad de referencia y recursos".. Han solicitado consulta de rehabilitación pero «solo se da a los que estuvieron en uci pero a nosotros nos consideran leve» porque no han requerido ingreso hospitalario

«Nos sentimos abandonados», señalan, porque «estamos viendo que en todas las comunidades se ponen en marcha pero no aquí y después de dos años enfermo, esto solo multiplica el sufrimiento», señalan, porque es una enfermedad "que no tiene tratamiento" y que en muchas ocasiones "no mejora con el tiempo". Aseguran desde Long Covid que entienden que "quieren una evidencia, pero después de dos años que digan que no tiene relación es duro de escuchar porque llevábamos una vida normal" y, añaden, "no es psicológico, porque ha veces no derivan a un psicólogo".

Desde el colectivo aseguran que esperan que «reconsideren la situación» porque desde el Justicia de Aragón se pidió la unidad, al igual que en dos PNL votadas en las Cortes. «Tienen que hacer algo porque afecta a población activa, a la que le faltan 20 años por cotizar»; por lo que afirman que ponerla en marcha «supondrá un ahorro en el futuro».

En otras comunidades que no tienen unida de referencia, como es Andalucía, crearon una unidad postcovid y "cuando vieron que había muchas personas con covid persistente, se dividió en dos, una para secuelas graves y otra para persistente", dicen.