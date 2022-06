La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha conseguido ganar la primera sentencia en Aragón que reconoce el derecho de una madre sola trabajadora autónoma a disfrutar de 10 semanas más del permiso por maternidad. La sentencia reconoce su derecho a disponer de 10 semanas adicionales a las 16 ordinarias para el cuidado de su hija recién nacida, “atendiendo al interés del menor”, para favorecer la conciliación y evitar la desigualdad con las familias biparentales.

La afectada es profesora asociada en la Universidad de Zaragoza (donde sí ha disfrutado del permiso ampliado de maternidad para familias monoparentales) y trabajadora autónoma. Su hija nació el 16 de marzo de 2021 y ella pidió 16 semanas adicionales de la prestación por nacimiento y cuidado. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó el permiso ampliado argumentando que la prestación de paternidad es individual y no se puede transferir al otro progenitor. CSIF demandó el 25 de agosto de 2021, el juicio se celebró el 25 de mayo y esta semana se ha hecho pública la sentencia.

“Llega tarde, pero estoy muy contenta. La sentencia reconoce que las familias monoparentales -en las que la mayoría somos madres solas- tenemos derecho al permiso ampliado de maternidad. No es justo que nuestros hijos tengan menos derecho a los cuidados que los de familias con dos progenitores. Me siento afortunada y privilegiada. Pero no tendría que costar tanto que se nos reconociera este derecho. Estoy muy agradecida al apoyo de CSIF conmigo y con otras compañeras”, afirma esta madre trabajadora, que pertenece a la Asociación Madres Solteras por Elección en Aragón (AMSPE).

CSIF la apoyó en su negociación para que la Universidad de Zaragoza reconociera su derecho a este permiso ampliado y dictara una instrucción para las familias monoparentales. CSIF también ha ganado otras sentencias pioneras que reconocen el derecho para madres solas que trabajan para la Administración pública.

“Esta es la primera vez que se reconoce este derecho para una madre trabajadora autónoma. Se están dando grandes pasos en el reconocimiento de los derechos de las familias monoparentales para el cuidado de sus hijos", explica Juanjo Carrascón, abogado de CSIF Zaragoza que ha llevado el caso de esta trabajadora autónoma y otros de familias monoparentales