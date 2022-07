Muchos de los recién graduados en Enfermería en Aragón ya están trabajando

El acuciante déficit de personal sanitario que atraviesa Aragón para afrontar el verano ha llevado a que muchos de los recién graduados en Enfermería ya estén trabajando. Esta categoría profesional es una de las más demandadas en estos momentos por parte del Salud, ya que hay muchas bajas por covid y personal de vacaciones, pero también las clínicas privadas están incorporando a muchas enfermeras a quienes se les ofrecen mejores contratos.

Todo apunta a que los recién egresados conseguirán de inmediato su primer empleo dada la demanda que hay.

También hay una parte de estos jóvenes que ha optado por disfrutar de unas vacaciones tras culminar la etapa universitaria, pero es seguro que a su vuelta no les faltará el trabajo. Todo apunta a que los recién egresados conseguirán de inmediato su primer empleo dada la demanda que hay.

La necesidad del Salud de disponer de más gente en Aragón apremia porque las bolsas de empleo están vacías, sin opción de contratar a nadie. Otros veranos se daba la circunstancia de que venían profesionales de otras provincias para paliar la situación, pero esto «no ha ocurrido este año», según señala a este diario Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza.

No es la primera vez que se dice que las condiciones económicas para los sanitarios son mejores en otras comunidades que en Aragón, lo que también genera una fuga de personal que, cuando la situación es tan crítica, todavía se evidencia más.

«Llegaban muchas personas de Andalucía, por ejemplo, que para este verano no han venido porque allí les han ofrecido mejores condiciones laborales. Ese era un refuerzo que ayudaba a llevar mucho mejor la situación», dice.

No es la primera vez que se dice que las condiciones económicas para los sanitarios son mejores en otras comunidades que en Aragón, lo que también genera una fuga de personal que, cuando la situación es tan crítica como la de ahora, todavía se evidencia mucho más. «En marzo se cesó a muchos refuerzos covid y no todo el mundo ha vuelto a trabajar al Salud cuando se ha necesitado otra vez personal, por eso ahora los equipos son tan justos. La gente sabe que no son contratos estables ni buenos. Es normal que las personas se vayan a otro sitio», indica Tolosana.

Más plazas formativas

De hecho, hay una parte del personal de Enfermería que o bien está en otra comunidad o ha optado por trabajar en la privada, donde las condiciones son mejores y eso está jugando en contra del Salud. «Hay que cambiar la dinámica para tener una plantilla con holgura que nos permita afrontar situaciones como la de ahora. El problema de fondo es que faltan enfermeras y, a largo plazo, hay que aumentar las plazas en las facultades para que esta situación deje de ser crónica», reitera Tolosana.

«En marzo se cesó a muchos refuerzos covid y no todo el mundo ha vuelto a trabajar al Salud cuando se ha necesitado otra vez personal, por eso ahora los equipos son tan justos. La gente sabe que no son contratos estables ni buenos", dice Teresa Tolosana.

«La ratio de enfermeras en España es muy inferior al recomendado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la media de enfermeras en el país también está muy por debajo del resto de países europeos. El problema viene de lejos», insiste.

«La pandemia nos ha dado una lección de lo fuerte que debe ser un sistema sanitario, así que es momento de cambiar las cosas porque con los que somos no estamos llegando a la demanda asistencial», añade.