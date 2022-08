Huesca y Alcañiz lideran un ligero repunte de la incidencia de covid en Aragón

Por zonas básicas de salud, de las ocho primeras con más casos, tres corresponden la las tres de la capital oscense (con 22 casos la última semana, de los que 16 son en los últimos tres días) y la segunda, Alcañiz.

Respecto a los hospitalizados, en estos momentos permanecen ingresados 148 aragoneses, de los que cuatro están en cuidados intensivos, que son once menos que el viernes pasado (entonces 7 en uci) y tres menos que el pasado martes.

Visto el hospital San Jorge de la capital oscense, en estos momentos permanecen ingresados un total de 21 personas (ninguna en cuidados intensivos) frente a los 11 (uno en uci) del pasado viernes.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha reconocido esta tendencia a la baja y el conteo de casos solo en el caso de personas vulnerables, ya que, aseguró, que «el virus va a seguir entre nosotros» y aunque «estamos en franco descenso de covid, no podemos descartar que haya un repunto en otoño».

En este sentido, aseguró que la idea es centrarse en la vacunación, en «las cuartas dosis para los mayores» que, como ya adelantó a este diario el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, se prevé que a mediados se septiembre llegan las nuevas vacunas para hacer frente a las últimas variantes y se comience a inmunizar en residencias, a mayores de 80 años y sanitarios. Y no descartó que si hay disponibilidad pueda reforzarse la inmunidad en menores de 60.

Preguntada por el plan de incentivos para cubrir plazas de sanitarios, Repollés ha señalado que «se mantendrán las medidas especiales si es necesario» porque se están ofertando plazas constantemente y así «solucionando problemas coyunturales», aunque también insistió en que en verano suele haber déficit de profesionales, aunque este año hay circunstancias sobrevenidas como el covid, bajas o renuncias.

Sin medidas «especiales» ante el inicio de curso

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón no tiene previsto implementar ninguna «medida especial» ante el inicio del colegio, que tendrá lugar el 8 de septiembre para las etapas más tempranas. El motivo es que en estos momentos, «la enfermedad no supone ningún estrés para el sistema sanitario», ha reconocido la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés. Y de hecho, el nuevo sistema de vigilancia ya no cuenta la incidencia y los casos totales sino solo «los vulnerables» y la repercusión en el sistema sanitario y la sociedad.