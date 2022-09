El sector agroalimentario aporta un gran valor a la economía nacional, teniendo en cuenta su fuerte arraigo en el territorio y la generación de empleo y de riqueza que supone. Y, de entre todos los territorios del país, destaca Aragón, entre otros, que cuenta con una gran implantación del sector debido a su importancia y calidad.

El grupo agroalimentario Vall Companys y sus empresas aragonesas se han erigido como la referencia del sector primario y la industria alimentaria en Aragón, generando empleo para profesionales universitarios y de formación profesional, entre otros.

La compañía concentra en la comunidad autónoma aragonesa un total de cinco centros productivos: Cárnicas Cinco Villas y la fábrica de piensos Vall Companys en Ejea de los Caballeros, la tripería International Casing Products en Mercazaragoza, Comercial Logística Calamocha y Jamcal en Calamocha y la incubadora de Pondex en Sástago. Y allí donde desarrolla sus operaciones, implanta la política de sostenibilidad y crea empleo. Concretamente, las cinco empresas aragonesas cerraron el ejercicio 2021 empleando a más de 2.330 profesionales en esta región.

Promoción profesional

Precisamente, el principal activo del Grupo Vall Companys son las personas, como demuestra el certificado Top Employer, conseguido por la compañía por segundo año consecutivo. Esta distinción reconoce diferentes aspectos como el fomento del liderazgo profesional, la implementación de herramientas digitales que promueven la flexibilidad y la promoción profesional, además de tener una política activa de atracción de talento.

En esta línea, las empresas aragonesas del Grupo Vall Companys, consciente de que uno de los retos que afronta el sector es el relevo generacional y el arraigo en las zonas rurales, mantienen convenios con más de 20 centros educativos de Secundaria, FP y estudios universitarios de Aragón.

En la actualidad, el grupo busca a más de 40 profesionales universitarios con experiencia o no, y también de Formación Profesional, algunos de ellos en Zaragoza, Calamocha, Ejea o Monzón.

‘Campus Virtual’ para los empleados

Además de la creciente apuesta por la inversión en Innovación, Desarrollo e Investigación (I+D+i) que tiene la compañía, Grupo Vall Companys, como empleador de referencia, también apuesta por el bienestar y la formación continuada de sus profesionales.

Es la primera compañía del sector agroalimentario que ha lanzado una app para sus profesionales. En ella, pueden consultar su información laboral, informarse sobre el día a día de la empresa y formarse en un Campus Virtual con cursos de gestión de equipos, innovación, iniciativa, organización y planificación, entre otros.

Este portal online cuenta con un contenido formativo como cápsulas de vídeo con sesiones de liderazgo, autoorganización, trabajo en equipo, comunicación efectiva y adaptación al cambio. En línea con la apuesta por el bienestar de sus trabajadores, la compañía ha habilitado un espacio dentro de su aplicación corporativa donde los empleados pueden acceder a distintos consejos sobre hábitos saludables en la sección Empresa Saludable.

Además, más allá de aspectos cualitativos a nivel de empleabilidad y formación, las empresas aragonesas pertenecientes al Grupo Vall Companys contribuyen a la vertebración territorial y a la lucha contra la despoblación. Muestra de ello es la colaboración con el Proyecto Arraigo, posibilitando que trabajadores de Cárnicas Cinco Villas puedan instalarse en pueblos que han perdido paulatinamente población como El Frago, Biel y Orés en la Comarca de las Cinco Villas.

Alberto Casas. Técnico de producción e I+D+i. 24 años

«Como técnico de producción e I+D en Jamcal (Calamocha) mi labor se centra en la consecución de proyectos, como los CDTI, para llevar a cabo mejoras en el proceso de producción. Mis estudios como biotecnólogo y microbiólogo me permiten conocer de una forma más sencilla los complejos procesos bioquímicos en el proceso de curación del jamón. Gracias a Jamcal y al Grupo Vall Companys puedo mejorar mi formación, teniendo acceso en primera persona a todas las etapas del proceso: desde la granja hasta al producto elaborado».

«Cárnicas Cinco Villas me ofreció la oportunidad de poder pertenecer al grupo agroalimentario y cárnico de referencia en Aragón y en España, el Grupo Vall Companys. Para mí, es una experiencia inigualable que no dudé en aceptar, aunque con ello me tuviera que mudar de residencia. Me incorporé al poco tiempo de acabar la carrera en la Universidad de Zaragoza y desde entonces he crecido tanto laboral como personalmente. Trabajar en una empresa de referencia hace que cada día sea una nueva aventura llena de retos y oportunidades».

«Me licencié en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y desde 2005 trabajo en Vall Companys. Siempre he sentido que la empresa considera mi formación como parte fundamental en mi desarrollo. En 2007 me dio la oportunidad de cursar el Máster en Sanidad y producción porcina (UDL-UAB-Unizar). En estos 17 años se han preocupado, bien con programas de formación interna o bien recurriendo a programas externos, de completar mi crecimiento profesional. Esto me ha permitido ocupar diferentes puestos y responsabilidades dentro de la empresa».