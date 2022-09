Las agencias de viaje aragonesas, a punto de despegar

En su opinión, que ha vivido dos años, 2020 y 2021, de grandes dificultades por la estricta normativa para salir fuera de España y también por las restricciones impuestas a determinados países, el sector se halla «en una fase avanzada del proceso de recuperación».

Y la situación podría ser todavía mejor en la situación si el día del Pilar, que este año cae en miércoles, hubiera caído en martes o jueves, más cerca del fin de semana, lo que hubiera permitido formar un puente largo.

«Pero, tal y como cae este año la patrona de Zaragoza, muchas empresas y servicios no hacen puente», explica Ariza. Además, continúa, la demanda no siempre sigue a la oferta de manera automática. Y a modo de ejemplo pone el vuelo a Chipre, que estaba previsto para estas fechas y se ha tenido que cancelar «por falta de demanda».

Claro que, por otro lado, debido a que las reservas cada vez se hacen con menos antelación, la situación podría cambiar radicalmente en los días previos a la celebración de la fiesta del Pilar.

Sin embargo, apunta el responsable de la agencia Zanzíbar, tampoco se puede confiar en que determinados vuelos que se programan en puentes concretos del año, como el del Pilar, Todos los Santos, Constitución o Nochevieja y Reyes, ya dentro de la Navidad, sean copados por personas jubiladas.

La ruta de Bolonia desaparece el 27 de octubre y Lisboa vuelve en noviembre

El aeropuerto de Zaragoza verá a partir del mes de octubre cómo su programación de vuelos se adapta a la campaña de otoño e invierno y trae importantes novedades. La más destacada, que una de las rutas nuevas, la de Bolonia, dejará de operarse a partir del 27 de octubre. En las últimas semanas, esta conexión con Italia, ha estado realizándose todos los lunes y jueves. Pero la compañía que la opera, Ryanair, no la ha incluido en la parrilla hasta el próximo marzo de 2023.

En paralelo, la compañía irlandesa ya tiene previsto incorporar dos rutas más que ahora. Una, que había desaparecido, es la de Lisboa, que regresará el 1 de noviembre al aeropuerto de Zaragoza con salidas todos los martes y sábados. Dos frecuencias más a la oferta actual global en la ciudad. Otra, precisamente con Italia y es novedad: como ya adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ya están a la venta billetes para volar al aeropuerto de Venecia Marco Polo. Será a partir del 4 de diciembre, para el puente de la Constitución, con salidas todos los miércoles y domingos hasta la primavera del año próximo.

Por otra parte, la ruta con mayor aceptación en la capital aragonesa, la de Londres, mantendrá sus cinco frecuencias actuales durante el otoño e invierno, aunque a partir del 31 de octubre cambiarán los días de salida: en lugar de despgar todos los miércoles, lo hará los lunes. El resto, los martes, jueves, sábados y domingos, seguirán igual. En el caso de Marrakech no cambiará y continuará con sus salidas y llegadas todos los miércoles y domingos. A Bruselas volará a partir del 2 de noviembre los miércoles (no los martes, como ahora) y los sábados; y a París lo hará todos los miércoles y domingos, y no los martes y sábados, a partir del 2 de noviembre, aunque del 25 al 30 de octubre hará una frecuencia más (martes, sábado y domingo).

Por último, una de las rutas internacionales que crece en su oferta de Zaragoza será la de Milán-Bérgamo, que ahora despega desde la pista de Garrapinillos todos los miércoles y sábados y, a partir del 2 de octubre, añadirá una frecuencia los domingos y cambiará los días de operativa a los lunes y viernes, tres salidas en total.