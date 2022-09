Nickel, la filial digital del apuesta del grupo bancario francés BNP Paribas, ha iniciado recientemente su actividad en cuatro establecimientos de loterías y estancos de Aragón, de los cuales uno está situado en la provincia de Zaragoza y tres en la provincia de Huesca. La entidad se ofrece como alternativa a la banca tradicional y a al cierre masivo de oficinas y cajeros, poniendo al alcance del consumidor "servicios financieros básicos de forma cómoda, sencilla y transparente".

La empresa, que permite crear una cuenta bancaria en cinco minutos y con un coste anual de 20 euros, ha anunciado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Expendedores de Tabacos y Timbres de la Provincia de Zaragoza (ASEZAR), que representa al 70% de este tipo de establecimientos en la provincia. El objetivo es promover la implantación de Puntos Nickel a través de los más de 200 de estos locales de la zona, impulsando así "la diversificación de su oferta y favoreciendo a todas las personas el acceso a los servicios financieros", según destaca la empresa en un comunicado.

La compañía ya ha activado sus servicio en cuatro establecimientos y tiene el objetivo de continuar expandiéndose de forma significativa durante los próximos meses. La colaboración con el principal gremio de estanqueros de la provincia de Zaragoza hará posible que sus socios puedan incluir más servicios en su oferta, como el acceso a servicios financieros y la gestión de efectivo de forma fácil y cercana.

Desde que Nickel anunció su llegada a España en el verano de 2020, más de 1.000 establecimientos de loterías y estancos de toda España cuantas con mostradores digitales para la contratación de servicios de esta entidad. Actualmente, tiene acuerdos firmados con las asociaciones de estanqueros de Lugo, Asturias, León, Guipúzcoa, Álava, Madrid, Barcelona, Girona, Castellón, Valencia, Alicante, Baleares, Murcia, Sevilla, Cádiz, Cantabria, Albacete y, ahora, Zaragoza. El objetivo es cerrar 2025 con más de 2.500 Puntos Nickel operativos en todo el territorio nacional.

Una cuenta para lo básico

La cuenta Nickel ofrece una cuenta con un IBAN español, en el que domiciliar ingresos y pagos y hacer transferencias, asociada a una tarjeta de débito Mastercard para pagar en todo el mundo, y con la que poder sacar dinero de cualquier cajero. Se puede abrir la cuenta con el DNI, el NIE o pasaporte de hasta 195 países. Las condiciones "son iguales para todos, tengas mucho o poco: no se pide nómina, ni ingresos recurrentes, ni mínimos, ni ninguna otra condición", explica la entidad.

Nickel no vende otro producto más que su cuenta, por lo que "no intentará forzar ningún tipo de vinculación". "Es sencillo: todos los clientes tienen las mismas condiciones, atención telefónica gratuita disponible, y podrán hacer uso de toda la creciente red de Puntos Nickel. En Nickel no hay clientes de segunda", aseguran desde la empresa.

Nickel comenzó en 2014, y desde 2017 pertenece al grupo bancario BNP Paribas. En Francia cuenta con más de 2,7 millones de clientes y 6.600 puntos de venta. España es el primer paso del despliegue de Nickel en Europa, al que seguirán Portugal y Bélgica este año, y Alemania en 2023.