La semana del Black Friday culminaba este domingo con la primera apertura comercial en festivo de la campaña navideña. Un domingo en el que las tiendas y centros comerciales podían abrir las puertas al público y, atraídos por los descuentos de una semana tan señalada, quizá remontar los 'pinchazos' en otras jornadas dominicales de apertura de este 2022. Pero lo cierto es que tampoco ha despuntado la afluencia y menos las compras.

Al menos en el centro de Zaragoza, el frío era el protagonista en unas calles menos repletas de lo esperado. Con tiendas que durante mucho rato estaban con apenas clientela y otras, las grandes marcas, con más gente que el pequeños comercio pero sin grandes alegrías. Como un día de entre semana, al menos es lo que parecía a través de unos escaparates en los que aún lucen los descuentos del %0% o el 70% entre otros.

Tampoco todas las tiendas abrieron. Algunas, pocas en el centro pero cada vez más, optaron por no subir las persianas. Las franquicias sin duda lo hicieron, pero la clientela no les acompañó en el esfuerzo. O al menos no tanto como se podía prever con la cercanía de las Navidades y teniendo en cuenta que el próximo fin de semana ya es el puente de la Constitución. Quizá ese domingo tengan más fortuna.

Un día después de celebrar el Día Mundial sin Compras en pleno sábado, los zaragozanos parecían querer celebrarlo este domingo. O quizá fuera el frío. O que la inflación sigue disparada y las economías domésticas están como están... O que sigue teniendo más tirón ir de vermú que de compras. No obstante, los descuentos siguen, este lunes, 28 de noviembre, llega el Cyber Monday 2022.