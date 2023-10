El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene abierto hasta el 31 de mayo de 2024 el plazo de inscripción en la convocatoria de ayudas a la emancipación para menores de 35 años. Esta subvención es de 400 euros para los gastos iniciales de la puesta en marcha de una vivienda en alquiler y ya ha sido solicitada por 110 jóvenes. Se trata de un pago único y será compatible con cualquier otra ayuda económica para la misma finalidad.

Este es el segundo año que se pone en marcha esta línea de ayudas. En la primera convocatoria, 470 jóvenes se beneficiaron de estas subvenciones. Los barrios que más solicitudes se registraron fueron Casco Histórico y Delicias con 81, respectivamente, lo que representa un 17,23%; seguidos de San José con 55; Torrero 42; El Rabal 41; Las Fuentes 36; Centro 34; Universidad 33; Sur 18; Actur-Rey Fernando 15; Oliver-Valdefierro 11; La Almozara 10; Casablanca y Casetas con 4 cada uno mientras que los de Garrapinillos; Juslibol-El Zorongo; Montañana, Monzalbarba y Movera presentaron una por zona.

Para optar a estas ayudas es necesario tener una edad igual o inferior a 35 años, que la vivienda objeto de arrendamiento esté situada en el municipio de Zaragoza y no tener vivienda en propiedad en el término municipal.

Un coste de menos de 600 €

Además, los solicitantes deben ser titulares del contrato de arrendamiento para el que solicita la ayuda, haberlo formalizado a partir del 1 de enero de 2023, y estar empadronado en la vivienda objeto de subvención.

Otros requisitos que se marcan son que los ingresos de la unidad de convivencia o de los titulares del contrato de arrendamiento no superen los 31.200 euros, y no tener parentesco, en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad, con quien arrienda la vivienda. No se admitirán los arrendamientos de uso distinto del de vivienda, como los de temporada o habitación, ni los contratos de subarrendamiento. Y la renta mensual del contrato de arrendamiento no puede superar la cantidad de 600 euros, excluidos los anejos y gastos de comunidad.

La presentación de la solicitud se puede hacer preferentemente online a través de la Plataforma Digital de Ayudas www.fomentoalquilerjovenes.es/ desde donde debe cumplimentarse la solicitud general y adjuntarse en formato PDF la documentación requerida. La solicitud debe estar firmada electrónicamente a través de wallet ID