Estos son los proyectos de Embou que están haciendo un Aragón más inteligente y humano

La transformación digital de Aragón avanza a pasos agigantados gracias a proyectos tecnológicos que están revolucionando la movilidad urbana, el turismo y la gestión territorial. A través de Embou Soluciones Digitales, el operador aragonés líder en telecomunicaciones impulsa y contribuye a esta evolución con soluciones de Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y big data aplicadas en municipios, empresas y administraciones de las tres provincias.

Todo ello dentro de la propia transición que iniciado Embou para pasar de ser una operadora tradicional a una compañía tecnológica.

Soluciones de Embou para el territorio

Silent Route: datos para ordenar flujos en una de las rutas más emblemáticas del Maestrazgo

Uno de los proyectos más visibles se encuentra en la Silent Route, la carretera panorámica de la A-1702 que une Gargallo con Cantavieja. Popular entre motoristas y amantes del slow driving, Embou y Turismo de Aragón han dotado a la ruta de un sistema de medición que permite conocer el comportamiento real de los visitantes.

Hasta septiembre se han registrado 20.000 movimientos, 4.600 de ellos en moto, cifras que aportan una base objetiva para ajustar señalización, ordenar flujos y planificar campañas con información verificada. Las autoridades locales destacan que disponer de datos fiables permite orientar mejor las inversiones y las acciones de promoción.

Alcañiz avanza hacia una smart city orientada al comercio local

El Ayuntamiento de Alcañiz ha impulsado junto a Embou el proyecto “Alcañiz digital, verde y comercial”, que incorpora un sistema de conteo de personas y conectividad wifi en el eje comercial. Integrado en la plataforma smart city municipal, el sistema permite analizar patrones de movimiento y evaluar el impacto real de eventos y campañas dirigidas al comercio de proximidad frente a la competencia del comercio online.

Una iniciativa que “apoya al comercio que fija población y donde las instituciones debemos volcarnos”, subraya el alcalde, Miguel Ángel Estevan.

Telecabina Benasque–Cerler: una experiencia inteligente desde 2026

Embou ha sido adjudicataria del sistema de venta y acceso del futuro telecabina Benasque–Cerler, cuya puesta en marcha está prevista para 2026. La solución incluye plataforma de venta online, dos máquinas expendedoras y una app con códigos QR. El objetivo es garantizar accesos ágiles en picos de afluencia y ofrecer información en tiempo real para mejorar la experiencia del usuario desde el inicio de la operación.

Ferias inteligentes en Teruel para medir afluencias y mejorar la gestión

El sector ferial también avanza hacia la medición objetiva de asistencia. Embou desarrolla un modelo de “ferias inteligentes” que combina conectividad, sensorización de entradas y flujos, y cuadros de mando que analizan el impacto de cada evento. La experiencia piloto se lleva a cabo en el Palacio de Congresos de Teruel, donde ya se prueban estas herramientas de forma integrada.

Smart Village en Aínsa y Alquézar: tecnología para una mejor convivencia turística

La digitalización está transformando algunos de los destinos más icónicos de Aragón.

En Aínsa , el proyecto “Aínsa Inteligente” incorpora tecnología IoT para monitorizar aparcamientos y afluencias turísticas, facilitando una mejor gestión del espacio público y la convivencia entre vecinos y visitantes.

En Alquézar, un sistema de cámaras y barreras regula el acceso al casco histórico, mejorando la movilidad en un municipio con una elevada demanda turística.

SITAR: los datos turísticos de Aragón convertidos en conocimiento estratégico

A través del SITAR, Turismo de Aragón recopila y analiza datos generados por la actividad digital y los movimientos de los visitantes para transformarlos en conocimiento estratégico. Embou aporta su experiencia en modelado y visualización, además de datos procedentes de su actividad como operador, esenciales para mejorar la planificación turística y reforzar la competitividad del sector.

Una nueva área para ofrecer la mejor tecnología con apoyo de MasOrange

Como parte del grupo MasOrange, Embou dispone de sinergias tecnológicas e inversoras que aceleran despliegues –incluido el 5G– y facilitan acceso a un gran ecosistema nacional de partners. A su vez, mantiene su identidad de operador local aragonés, con cercanía, soporte de proximidad y capacidad de respuesta en cualquier punto del territorio.

Catálogo de soluciones tecnológicas para empresas y administraciones

Ciberseguridad: protección frente a ciberataques, auditorías y acuerdos con fabricantes líderes.

Data: estructuración y visualización de datos propios y externos para apoyar decisiones estratégicas.

IoT: sensorización y automatización de procesos en turismo, movilidad, comercio, medio ambiente o industria.

IA: integración de modelos de inteligencia artificial para optimizar operaciones y mejorar la eficiencia en tiempo real.

Valor para el territorio

En definitiva, los proyectos desarrollados por Embou Soluciones Digitales generan beneficios directos para administraciones y empresas que se materializan en:

Información objetiva para la decisión pública mediante aforos y patrones de uso.

Apoyo a la actividad económica, con eventos y campañas más eficientes.

Mejora en la gestión turística y de movilidad, gracias a datos agregados y anonimizados.

, gracias a datos agregados y anonimizados. Uso responsable del dato, cumpliendo normativa y priorizando la interoperabilidad.

Embou, una década vertebrando Aragón

Embou forma parte de MasOrange y es el operador de referencia en Aragón en Internet y telefonía, con la mayor cobertura de banda ancha del territorio.

Desde 2003 trabaja para reducir la brecha digital mediante una red híbrida de fibra y radio que hoy permite conectar al 99% de Aragón, situando a la comunidad como una de las mejor conectadas de España.