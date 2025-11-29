Eficiencia e innovación, las claves del modelo de Consolis Tecnyconta en construcción industrializada

El sector de la construcción avanza hacia modelos más eficientes, seguros y sostenibles. En este contexto, Consolis Tecnyconta, filial española del líder europeo en prefabricado de hormigón Grupo Consolis, se ha consolidado como una de las compañías de referencia en prefabricados de hormigón y construcción industrializada en España, debido a su enfoque integral que combina tecnología e innovación.

“Nuestro objetivo es transformar la forma en la que se construye. El hormigón prefabricado es una solución que aporta calidad, precisión y sostenibilidad, pero sobre todo eficiencia y fiabilidad en cada proyecto”, afirma Marcelo Miranda, CEO de Consolis Tecnyconta.

La compañía cuenta con una sólida trayectoria en el diseño, fabricación y montaje de prefabricados de hormigón para distintos tipos de edificaciones, como data centers, viviendas, gigafactorías e infraestructuras logísticas. Su modelo se basa en una visión global del proceso constructivo, optimizando cada fase del proyecto bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.

Consolis Tecnyconta fabrica en un entorno industrial controlado lo que garantiza la calidad constante y mejora la eficiencia en el uso de recursos. / Consolis Tecnyconta

Tecnología como motor de cambio

La apuesta por la tecnología es el pilar principal que define a la compañía de origen aragonés. El uso de modelos 3D y herramientas de ingeniería avanzada permite optimizar el diseño y la producción, garantizando mayor precisión y minimizando errores en el montaje.

“La tecnología nos permite anticiparnos, planificar mejor y reducir imprevistos. Trabajar con herramientas digitales desde el diseño hasta el montaje nos ayuda a mejorar y a reducir costes, tiempos y emisiones”, señala Miranda.

La fabricación en un entorno industrial controlado supone otro de los puntos fuertes de la compañía. Un sistema que garantiza la calidad constante y mejora la eficiencia en el uso de recursos al mismo tiempo que reduce los residuos generados.

Dos líneas de negocio para un mercado en constante evolución

La compañía ha centrado su actividad en dos grandes áreas que dan respuesta a los principales retos del sector actual, sin dejar de atender el mercado logístico e industrial, donde cuenta con una amplia trayectoria y continúa desarrollando proyectos.

En el ámbito tecnológico, TecnyData® impulsa la construcción de infraestructuras para data centers, un sector en plena expansión que requiere soluciones rápidas y duraderas. Esta línea ofrece una estructura de prefabricado de hormigón modular que permite acortar los tiempos de implementación e incorpora la tecnología Green Spine Line®, consiguiendo una reducción de más de un 40 % de emisiones de CO₂ frente al prefabricado estándar de la compañía.

En el terreno residencial, TecnyHome pone el foco en la vivienda prefabricada de hormigón, un modelo que combina calidad, rapidez de ejecución y optimización de costes. La industrialización del proceso permite disminuir plazos sin renunciar al confort ni al diseño.

Innovación y sostenibilidad que impulsan el futuro

La compañía también cuenta con su propio centro de innovación, TecnyHub, donde la filosofía “fail fast” impulsa el desarrollo ágil de soluciones innovadoras en colaboración con centros tecnológicos, startups y universidades. Desde este espacio, se experimenta con nuevas tecnologías, materiales y procesos orientados a reducir el impacto ambiental sin comprometer la calidad ni la eficiencia.

Consolis Tecnyconta trabaja con herramientas digitales desde el diseño hasta el montaje mejorando y reduciendo costes, tiempos y emisiones / Consolis Tecnyconta

Los procesos industrializados y el uso de hormigón sostenible permiten reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de materiales, garantizando al mismo tiempo la máxima durabilidad y resistencia.

“La sostenibilidad es el resultado de hacer las cosas bien desde el inicio: diseñar con precisión, fabricar con control y construir con responsabilidad”, concluye Marcelo Miranda.

Consolis Tecnyconta continúa impulsando la evolución hacia una construcción más tecnológica, eficiente y responsable, demostrando que la innovación aplicada al hormigón puede marcar el futuro de la edificación en España.