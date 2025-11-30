Líderes a partir de la economía circular y el reciclaje

Si se habla de empresas referentes en economía circular y sostenibilidad en Aragón, una de las principales es Casalé Gestión de Residuos. La empresa hace más de dos décadas empezó a reciclar escombros y se convirtió en pionera al adelantarse a las exigencias medioambientales. Cada año, demuestra que es capaz de alcanzar niveles de reciclaje cercanos al 100%.

El año pasado, en 2024, la compañía aragonesa gestionó un total de 194.000 toneladas de residuos con un ratio de valorización del 99,53%. Este año, la empresa ha procesado hasta el 31 de octubre 205.000 toneladas. Para visualizarlo, esta cantidad equivale a llenar un campo de fútbol como La Romareda (de 10.000 m²), apilando residuos hasta alcanzar la altura de un edificio de más de 12 plantas.

Áridos de alta calidad

Su actividad se desarrolla en una planta ubicada en Zaragoza, con una superficie de 60.000 metros cuadrados. Ahí, Casalé se dedica a la gestión integral de residuos de construcción, de demolición e industriales no peligrosos. Identificándolos, clasificándolos, tratándolos y triturándolos para convertirlos en áridos reciclados de alta calidad. De este modo, estos materiales que se reciclan se evitan que acaben en vertederos y permiten que se reincorporen en el ciclo económico y productivo.

Casalé se convirtió en la primera empresa autorizada en Aragón para desempeñar esta función: el reciclaje de residuos. Veinte años después, la empresa sigue innovando e intenta encontrar la forma de ser más eficiente, siempre, pensando en minimizar el impacto medioambiental.

Megalito: el gran proyecto de Casalé

Uno de sus proyectos estrella es el Megalito. Bloques de hormigón reciclado fabricados al completo con árido reciclado y una baja dosificación de cemento. Además de reducir el consumo de recursos naturales al utilizar los residuos mencionados anteriormente, durante su proceso de fabricación se logra una reducción de las emisiones de CO₂. Los bloques de Megalito pueden instalarse sin cimentaciones especiales y son desmontables y trasladables a otras ubicaciones, lo que facilita su reutilización.

Entre sus usos habituales se encuentran en vallados, muros de contención, naves industriales y cerramientos, pero también forman parte del mobiliario urbano de Zaragoza, en forma de bancos. Gracias al Megalito, Casalé se ha posicionado como una empresa de referencia nacional en innovación y sostenibilidad.

Impacto ambiental positivo

Debida a su trabajo, Casalé desarrolla su actividad con la idea de mejorar constantemente. A pesar de que la legislación establece un objetivo de valorización del 70%, la empresa, como se ha mostrado anteriormente, tiene ratios cercanos al 100% desde hace varios años (en 2024 fue de 99,53%).

Además del impacto medioambiental de su propia actividad, la empresa ha instalado placas fotovoltaicas y calcula su huella de carbono y también tiene en cuenta la responsabilidad social. Para ello, promueven un entorno de trabajo saludable y agradable para sus trabajadores. Por ejemplo, con el programa Casalé Saludable, promueven desayunos semanales con fruta, llevan a cabo pruebas médicas preventivas para sus trabajadores más allá de las propias revisiones y realizan campañas de concienciación.

Casalé representa un modelo en el que la sostenibilidad está integrada en todos los ámbitos, consiguiendo aunar rentabilidad económica con responsabilidad ambiental y social. Con más de veinte años de experiencia, Casalé continúa como referente en la gestión avanzada de residuos y en la economía circular en Aragón y en España, y apuesta por la innovación, la calidad y el respeto al medio ambiente.

Con una combinación de experiencia, innovación constante y un firme compromiso medioambiental, Casalé afronta los próximos años con el objetivo de seguir elevando los estándares del reciclaje en España. La compañía se prepara para nuevos retos tecnológicos y regulatorios, manteniendo una visión clara: convertir cada residuo en una oportunidad y demostrar que la economía circular puede ser, además de necesaria, rentable y transformadora.