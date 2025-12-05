Zaragoza impulsa ‘ConVivencia Vial’: la campaña que pone en valor los pequeños gestos que evitan accidentes

Vivir en piloto automático puede tener graves consecuencias. Cruzar un paso de peatones sin levantar la vista del móvil o no respetar la distancia de seguridad con el resto de vehículos parecen gestos insignificantes. Muchos ciudadanos los hacen sin darse cuenta, movidos por las prisas de la rutina. Pero, en algunas ocasiones, estas conductas incorrectas desembocan en incidencias viales que perjudican a toda la sociedad.

Según los últimos datos de la Policía Local de Zaragoza, en 2024 se registraron 3.060 siniestros viales en nuestra ciudad, con un balance de 2 fallecidos, 132 heridos graves y 995 heridos leves. Estas cifras son menores que las de años anteriores (14 fallecidos 2010; en 2005 y 30 en el año 2000), gracias a la labor preventiva. Eliminar todos los factores de riesgo es imposible, pero la concienciación ciudadana puede ayudar a que la cantidad de víctimas siga disminuyendo.

Con esa intención, el Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo de Avaza y Tranvías de Zaragoza, apela a la “Convivencia Vial” para recordar las buenas prácticas necesarias para garantizar la seguridad vial y reducir lo máximo posible el número de accidentes de tráfico.

Antes de entrar en el tranvía es necesario dejar salir a las personas del interior para evitar posibles "atascos" en las puertas. / A.R / R.M.

Circular con respeto y empatía

Valores como el cuidado y la empatía son esenciales: el respeto mutuo es la base de la convivencia. Para lograr una ciudad libre de accidentes, debemos ponernos en el lugar del resto de usuarios de la vía.

Prestar atención al entorno también es fundamental para protegerse a uno mismo y proteger a los demás. Seguir las indicaciones de los semáforos, quitarse los auriculares cuando al cruzar la calle o no atravesar corriendo las vías del tranvía son medidas básicas que ayudan a interpretar correctamente los estímulos del entorno.

ConVivencia Vial incide en la importancia de esos comportamientos a través del lema de la campaña, que juega con el contraste del “Sin” frente al “Con”: Sin respeto, con respeto; Sin calma, con calma; Sin cuidado, con cuidado; Sin empatía, con empatía; Sin atención, con atención…

Cruzar el semáforo en rojo es un riesgo innecesario: ve CON atención y espera a que se ponga verde / A.R. / R.M.

Unos gestos de los que nos damos cuenta simplemente saliendo a la calle y observando a viandantes, ciclistas y conductores. Son pequeños gestos que marcan la diferencia. Debemos recordar acciones tan simples como dejar salir antes de entrar al tranvía o no invadir los carriles bici.

Tareas que también se aplican a conductores de vehículos que, en ocasiones, estacionan en espacios reservados a paradas de bus, de taxi, plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida o espacios habilitados para carga o descarga o salidas de garajes. A veces solo son 5 minutos, pero en ese tiempo podemos entorpecer la movilidad de otros ciudadanos. También es muy importante no quedarse parado con el vehículo invadiendo parte de las vías del tranvía en un cruce.

Es muy importante que los vehículos no se detengan en las vías del tranvía cuando se encuentren en un cruce. / A.R. / R.M.

Actividades de concienciación

Todo esto se quiere explicar con más detalle a las personas más vulnerables, como los niños y los mayores, que son el público más importante de la campaña lanzada por el ayuntamiento. Así, en los próximos meses se desarrollarán talleres tanto en Zonas Jóvenes como en centros de convivencia de mayores, con sesiones amables que incluirán juegos y otras propuestas.

Mirar el móvil o no quitarse los auriculares son algunos de los gestos que más pueden distraer. / A.R. / R.M.

Las acciones llegarán a todos los distritos de Zaragoza con yincanas y retos. Esta campaña también se adapta a las nuevas formas de aprendizaje a través de la “gamificación” con un juego de retos diversos que se podrá realizar tanto en el ordenador como en el teléfono móvil. La agenda de propuestas se podrá consultar en la web convivenciavial.com, integrada en la sede electrónica municipal.

Biciletas, peatones y patines pueden CONvivir si todos respetan las normas. / A.R. / R.M.

Mejoras en infraestructuras y señalización

La capital aragonesa ya lleva tiempo trabajando en el riesgo cero. En 2024 se dio luz verde al primer Plan de Seguridad Vial de Zaragoza, una iniciativa que puso en marcha medidas estratégicas destinadas a reforzar la seguridad vial en toda la ciudad. Desde entonces, se han mejorado las infraestructuras y la señalización de la ciudad, aspectos claves para reducir los siniestros viales.

Los ciclistas no están exentos de las normas: deben respetar los semáforos y parar en el carril bici donde no molesten al resto de peatones. / A.R. / R.M.