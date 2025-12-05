Zaragoza impulsa ‘ConVivencia Vial’: la campaña que pone en valor los pequeños gestos que evitan accidentes
Movernos con empatía, con atención y con respeto mutuo es la base de una buena ConVivencia Vial y contribuye a reducir la cifra de accidentes de tráfico dentro de la ciudad
Vivir en piloto automático puede tener graves consecuencias. Cruzar un paso de peatones sin levantar la vista del móvil o no respetar la distancia de seguridad con el resto de vehículos parecen gestos insignificantes. Muchos ciudadanos los hacen sin darse cuenta, movidos por las prisas de la rutina. Pero, en algunas ocasiones, estas conductas incorrectas desembocan en incidencias viales que perjudican a toda la sociedad.
Según los últimos datos de la Policía Local de Zaragoza, en 2024 se registraron 3.060 siniestros viales en nuestra ciudad, con un balance de 2 fallecidos, 132 heridos graves y 995 heridos leves. Estas cifras son menores que las de años anteriores (14 fallecidos 2010; en 2005 y 30 en el año 2000), gracias a la labor preventiva. Eliminar todos los factores de riesgo es imposible, pero la concienciación ciudadana puede ayudar a que la cantidad de víctimas siga disminuyendo.
Con esa intención, el Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo de Avaza y Tranvías de Zaragoza, apela a la “Convivencia Vial” para recordar las buenas prácticas necesarias para garantizar la seguridad vial y reducir lo máximo posible el número de accidentes de tráfico.
Circular con respeto y empatía
Valores como el cuidado y la empatía son esenciales: el respeto mutuo es la base de la convivencia. Para lograr una ciudad libre de accidentes, debemos ponernos en el lugar del resto de usuarios de la vía.
Prestar atención al entorno también es fundamental para protegerse a uno mismo y proteger a los demás. Seguir las indicaciones de los semáforos, quitarse los auriculares cuando al cruzar la calle o no atravesar corriendo las vías del tranvía son medidas básicas que ayudan a interpretar correctamente los estímulos del entorno.
ConVivencia Vial incide en la importancia de esos comportamientos a través del lema de la campaña, que juega con el contraste del “Sin” frente al “Con”: Sin respeto, con respeto; Sin calma, con calma; Sin cuidado, con cuidado; Sin empatía, con empatía; Sin atención, con atención…
Unos gestos de los que nos damos cuenta simplemente saliendo a la calle y observando a viandantes, ciclistas y conductores. Son pequeños gestos que marcan la diferencia. Debemos recordar acciones tan simples como dejar salir antes de entrar al tranvía o no invadir los carriles bici.
Tareas que también se aplican a conductores de vehículos que, en ocasiones, estacionan en espacios reservados a paradas de bus, de taxi, plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida o espacios habilitados para carga o descarga o salidas de garajes. A veces solo son 5 minutos, pero en ese tiempo podemos entorpecer la movilidad de otros ciudadanos. También es muy importante no quedarse parado con el vehículo invadiendo parte de las vías del tranvía en un cruce.
Actividades de concienciación
Todo esto se quiere explicar con más detalle a las personas más vulnerables, como los niños y los mayores, que son el público más importante de la campaña lanzada por el ayuntamiento. Así, en los próximos meses se desarrollarán talleres tanto en Zonas Jóvenes como en centros de convivencia de mayores, con sesiones amables que incluirán juegos y otras propuestas.
Las acciones llegarán a todos los distritos de Zaragoza con yincanas y retos. Esta campaña también se adapta a las nuevas formas de aprendizaje a través de la “gamificación” con un juego de retos diversos que se podrá realizar tanto en el ordenador como en el teléfono móvil. La agenda de propuestas se podrá consultar en la web convivenciavial.com, integrada en la sede electrónica municipal.
Mejoras en infraestructuras y señalización
La capital aragonesa ya lleva tiempo trabajando en el riesgo cero. En 2024 se dio luz verde al primer Plan de Seguridad Vial de Zaragoza, una iniciativa que puso en marcha medidas estratégicas destinadas a reforzar la seguridad vial en toda la ciudad. Desde entonces, se han mejorado las infraestructuras y la señalización de la ciudad, aspectos claves para reducir los siniestros viales.
Algunas de las acciones realizadas son:
- Análisis de siete entornos escolares y tres tramos viarios.
- Ampliación del tiempo de paso de peatones.
- Cuatro nuevos pasos de peatones de la traza de tranvía señalizados con balizas.
- Cinco pasos de peatones con avisador de voz cuando se aproxima el tranvía.
- Reducción de la velocidad en la entrada del tranvía a la parada de Romareda a 15 km/h.
- Campañas educativas a niños y adolescentes realizadas por Policía Local y por la Sociedad de Los Tranvías de Zaragoza.
- Podas programadas de árboles para mejorar la iluminación en las intersecciones
- 9 pasos de peatones con balizas.
- Progresivo incremento del número de semáforos para invidentes.
- Incorporación de elementos de seguridad activa en todos los nuevos autobuses de Zaragoza.
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: 'Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido
- Dos empresas aragonesas, afectadas por las restricciones de China al porcino de Barcelona tras los casos de peste africana
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- La discusión viral por un carrito de bebé en el encendido de las luces de Navidad de Zaragoza: 'Que lo vea por la tele
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
- El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro