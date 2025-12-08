En Navidad, Jaca se transforma en una ciudad llena de luces, nieve y tradición, uno de los destinos más especiales del Pirineo Aragonés para una escapada en familia. Entre mercados, belenes y actividades, sobresale la imponente Ciudadela de Jaca, una fortaleza pentagonal del siglo XVI que se convierte en escenario perfecto para disfrutar del turismo cultural y de experiencias para todas las edades. Dentro de sus murallas se esconde una auténtica joya: el Museo de Miniaturas Militares, recientemente distinguido como Mejor Museo de Cultura Popular por la revista Historia National Geographic.

El Museo de Miniaturas Militares, una joya dentro de la Ciudadela

Dentro de la Ciudadela de Jaca se encuentra el Museo de Miniaturas Militares, un espacio único que sorprende tanto a amantes de la historia como a familias con niños. Se trata de una colección integrada por más de 50.000 miniaturas militares, organizadas en espectaculares dioramas que narran la evolución de los ejércitos desde la Antigüedad hasta el siglo XX mediante escenas a pequeña escala. Gracias a estos montajes, el museo se ha consolidado como uno de los museos más visitados del Pirineo, convirtiéndose en un referente de la divulgación histórica a través de la cultura popular.

El Museo de Miniaturas Militares de la Ciudadela de Jaca, distinguido por National Geographic / Ciudadela de Jaca

El museo ofrece un recorrido cronológico por la historia militar del mundo a través de dioramas, audioguías y recursos audiovisuales. Cada sala permite detenerse en un momento clave, entender la evolución de los uniformes, las tácticas y la tecnología bélica, pero siempre con un enfoque didáctico y visual. Por eso, el Museo de Miniaturas Militares de Jaca es una visita perfecta para familias, escolares y aficionados al miniaturismo, ya que convierte la historia en una experiencia cercana, entretenida y fácil de comprender para todos.

El Museo de Miniaturas de la Ciudadela de Jaca ofrece un espectacular diorama de 15 metros cuadrados, en el que se pueden ver 5 momentos claves de la batalla de Waterloo representados por más de 8000 figuras. / Ciudadela de Jaca

Este año, el Museo de Miniaturas Militares de la Ciudadela de Jaca ha sido distinguido con el Premio +Historia en la categoría de Mejor Museo de Cultura Popular, otorgado por la revista Historia National Geographic en su segunda edición. Este galardón nacional reconoce la capacidad del museo para acercar la historia a todos los públicos mediante una experiencia visual, educativa y emocional que se apoya en la fuerza narrativa de sus dioramas y en la implicación del equipo que hay detrás del proyecto.

La dirección del museo ha querido agradecer de forma especial el apoyo de las miles de personas que respaldaron su candidatura, y ya ha anunciado una jornada de puertas abiertas para celebrar con el público este reconocimiento.

Qué ver en el Museo de Miniaturas Militares

La visita al Museo de Miniaturas Militares se articula en torno a diferentes escenarios históricos que permiten recorrer siglos de historia en unos pocos pasos. En sus salas es posible ver desde ejércitos del antiguo Egipto hasta recreaciones de grandes conflictos contemporáneos, con especial atención a batallas icónicas como la batalla de Waterloo, uno de los dioramas más espectaculares por el número de piezas y el nivel de detalle. Cada composición está cuidadosamente iluminada y acompañada de explicaciones que ayudan a contextualizar los hechos representados.

Descubre el diorama del Museo de Miniaturas de la Ciudadela de Jaca que conmemora las labores que realiza el equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). / Ciudadela de Jaca

Gracias a las audioguías y vídeos, el recorrido resulta muy cómodo para el visitante, que puede adaptar el ritmo de la visita a sus intereses. Niños y adultos se detienen ante los dioramas para descubrir uniformes, banderas, vehículos o escenas cotidianas que van más allá del campo de batalla. El resultado es una forma diferente de disfrutar de la historia militar, donde la precisión del miniaturismo se pone al servicio de la divulgación cultural. Para completar la experiencia, la Ciudadela de Jaca ofrece también otros espacios expositivos que permiten comprender mejor el papel defensivo de la fortaleza a lo largo de los siglos.

La Ciudadela de Jaca, un icono histórico y navideño

La Ciudadela de Jaca (o Castillo de San Pedro) es uno de los grandes símbolos del patrimonio histórico de Aragón. Su planta pentagonal perfectamente conservada, sus murallas y su foso convierten la visita en un viaje al pasado, donde la historia militar se mezcla con el encanto de un entorno único.

En estas fechas, la Navidad en la Ciudadela de Jaca suma aún más atractivo. La ciudad se llena de luces, actividades y propuestas para familias, con el Belén Monumental de la Ciudadela de Jaca como uno de los grandes reclamos festivos de la zona. Combinar el ambiente animado del casco histórico con una visita al interior de la fortaleza es una forma ideal de disfrutar de una escapada navideña en Jaca, uniendo ocio, cultura y tradición. Para muchos viajeros, pasear por la nieve alrededor del castillo se ha convertido ya en una de las imágenes más icónicas del invierno en Jaca.