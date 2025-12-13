Esta Navidad, los regalos se quedan en casa y las cajas, al contenedor azul

Te levantas con ilusión. La casa huele a chocolate y a café recién hecho. Bajo el árbol, un montón de cajas que Papá Noel o los Reyes Magos han dejado para la familia. Todos conocemos el encanto de la mañana de Navidad y de Reyes. Para muchos, los mejores días del año. Pero entre tanta emoción, no podemos olvidar que en estas fechas especiales también debemos ser responsables con nuestra ciudad.

Envoltorios brillantes, montañas de cartón, bolsas de la compra… La Navidad llena de luces e ilusión la capital aragonesa, pero también de residuos. Estas fechas concentran algunos de los días de mayor consumo del año en los que la ciudad produce mayores volúmenes de basura doméstica. Por eso, tenemos que recordar que tanto las cajas de como los papeles de regalo deben acabar siempre en el contenedor azul.

Para hacer frente a este desafío, FCC Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Zaragoza también ponen en marcha un dispositivo especial. Con este esfuerzo extra, se garantiza el buen funcionamiento del sistema de recogida de residuos incluso en los momentos de mayor demanda.

Pero, más allá del refuerzo operativo, la colaboración ciudadana sigue siendo clave. Si gestionamos nuestros residuos de forma adecuada, podremos disfrutar al máximo de las fiestas y mantener Zaragoza en perfectas condiciones. En el caso del papel y el cartón, su reciclaje depende directamente de cómo lo depositamos. En Navidad, reciclar también es un pequeño gesto de cariño.

Refuerzo de la recogida selectiva en Navidad NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA Las noches del 24 y 31 de diciembre no hay servicio de recogida de basura. 25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO Hay establecidos servicios especiales para las zonas más céntricas y emblemáticas. RECOGIDA SELECTIVA Vidrio. Reforzada durante todo el período navideño.

Papel. Refuerzos los días previos y posteriores al 24 y 31 de diciembre.

La Navidad llena nuestros hogares de cajas y papel que debemos reciclar. / Freepik

Si la Navidad trae más embalajes, pongamos más cuidado

Las fiestas multiplican las cajas de juguetes, los envoltorios, los paquetes procedentes de compras online y los embalajes voluminosos. Todo ello convierte estas fechas en un punto crítico para la correcta separación de residuos. Si la Navidad trae más embalajes, pongamos más cuidado.

Una buena gestión del papel y cartón no solo mejora la eficacia del servicio, sino que también ayuda a mantener la ciudad limpia y agradable para todos.

Prácticas a evitar en estas fechas

1. No dejar bolsas ni cajas fuera de los contenedores

Además de estar prohibido y sancionado por la Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos Domésticos, esta práctica obstruye el paso, dificulta el trabajo de los operarios y genera focos de suciedad. Si el contenedor azul está lleno, la recomendación es desplazarse al siguiente más cercano. En ningún caso debe dejarse el cartón apoyado a su lado.

2. No introducir el cartón sin plegar

Una sola caja sin plegar puede ocupar el espacio de varias correctamente dobladas. El resultado: contenedores llenos antes de tiempo.

3. No mezclar residuos en el contenedor azul

El papel y cartón deben depositarse libres de restos de comida o plástico. Las mezclas disminuyen la calidad del material reciclable. También deben retirarse los precintos de las cajas. Para que no quede ninguna duda, te dejamos algunos ejemplos:

Caja de juguete → Azul

→ Azul Plástico envoltorio → Amarillo

→ Amarillo Restos o cintas → Resto

Los días 24 y 31 de diciembre no hay recogida. Las cajas, embalajes y papeles de regalo: mejor guardarlos dentro de casa hasta el día siguiente. / ANGEL DE CASTRO

Lo que sí debemos hacer: las buenas prácticas navideñas

1. Plegar las cajas antes de depositarlas

Doblar las cajas antes de desecharlas reduce su tamaño considerablemente. Este gesto, sencillo pero indispensable, optimiza el uso del contenedor azul y agiliza el proceso de recogida.

2. Separar bien los materiales

El papel y cartón van al contenedor azul; el plástico, a uno amarillo; y la orgánica, al marrón. La correcta separación es la base del reciclaje.

3. Utilizar los horarios establecidos

El periodo recomendado para depositar los residuos comprende de las 21:00 hasta las 23:00 horas. Si cumplimos este horario, los servicios nocturnos de recogida pueden operar con mayor eficacia.

4. Reutilizar antes de reciclar

Muchas cajas de regalo pueden usarse para almacenaje, envolver otros presentes o incluso como material para manualidades navideñas. Dar una segunda vida a los materiales cuida el planeta y estimula la creatividad.

5. Reciclar también en el pequeño comercio

Los comercios zaragozanos cuentan con un servicio puerta a puerta para papel y cartón que se refuerza en Navidad. Los empleados de los comercios deben plegar las cajas y dejarlas junto a la fachada y a la hora indicada.

Recuerda que el 24 y el 31 no hay recogida. Las cajas, embalajes y papeles de regalo: mejor dentro de casa hasta el día siguiente.

Una responsabilidad compartida

Y un recordatorio fundamental para estas fechas: en Navidad reciclamos más que nunca. Por eso es importante separar bien los residuos y recordar que los días 24 y 31 de diciembre no hay recogida. Las cajas, embalajes y papeles de regalo: mejor guardarlos dentro de casa hasta el día siguiente.

Zaragoza genera millones de kilos de residuos durante la Navidad. Por ello, FCC Medio Ambiente refuerza la recogida en los días previos y posteriores a los días más señalados, amplía rutas en zonas comerciales, intensifica la limpieza y habilita más puntos limpios de proximidad. A ello se suma la implantación del contenedor marrón, ya consolidado por la ciudad.

Pero el cuidado de la ciudad no depende solo de los servicios municipales. Cada gesto cuenta: plegar una caja, retirar un precinto, separar bien los residuos o caminar un poco más hasta otro contenedor disponible. Esta Navidad, cada cosa en su sitio… y Zaragoza más bonita para todos.