El Port de Barcelona construye el futuro: energía verde para liderar el cambio

El Plan de Transición Energética del Port de Barcelona marca un antes y un después: la energía deja de ser sólo una mercancía para convertirse en el motor que hará el puerto más competitivo, sostenible y resiliente. El objetivo está claro: reducir un 85% las emisiones en el 2040 y ser un puerto neutro en carbono en el 2050.

Cada año, por el Port de Barcelona pasan 10 millones de toneladas de combustibles, es decir, de energía. Ahora, esta energía se transforma: impulsa barcos, camiones y trenes, mueve la maquinaria e ilumina el puerto, pero también es la clave para liderar la transición energética en todo el sector logístico.

Esta transformación no sólo responde a la lucha contra el cambio climático, sino que es una oportunidad para ser más competitivos, optimizar costes y garantizar la resiliencia energética. El Port de Barcelona no sólo consumirá energía sostenible: también la producirá y la distribuirá, convirtiéndose en un nodo estratégico para la economía del país.

Actuaciones para la transformación energética

Con más de 150 acciones concretas y una inversión público-privada de 1.700 millones de euros, el Port de Barcelona apuesta por la electrificación, la innovación y el uso de combustibles limpios. En el 2030, la mitad de la actividad portuaria estará electrificada y el 90% de los barcos se conectarán a energía 100% renovable cuando atraquen. Además, se producirán 100.000 toneladas de biocombustible y se instalará el mayor parque solar sobre cubierta de Europa.

En materia de descarbonización, el Port reducirá en un 50% las emisiones de CO 2 en el 2030, respecto a las emisiones de 2017. Eso significa, durante los próximos cinco años, dejar de emitir un millón de toneladas de CO 2 , el equivalente a 240.000 coches circulando anualmente. Será el paso previo a reducir las emisiones un 85% en el 2040 y convertirse en puerto neutro en carbono, un hito que se alcanzará en el 2050.

Una de las actuaciones con más peso es la electrificación de los muelles para suministrar energía verde a los barcos. Los sistemas Onshore Power Supply (OPS), que el Port de Barcelona está desplegando, suministran electricidad 100% renovable a los barcos, de forma que pueden parar sus motores mientras están amarrados. En el 2030, dos de cada tres escalas de portacontenedores y cruceros se conectarán a estos sistemas y en el 2050 lo harán el 90% de los barcos.

Este es un ejemplo de cómo mejorar la eficiencia energética de la actividad portuaria: hacer que cada actividad se realice con la fuente de energía más eficiente posible. Pero no todo se puede electrificar. Por eso es esencial trabajar también en la adopción de combustibles de bajas emisiones como el biometano, desarrollando la cadena de suministro específica, desde la normativa hasta los modelos de negocio que la hagan posible.

Esta cadena de suministro, al mismo tiempo, será clave para formar parte de los corredores verdes marítimos que se están estableciendo entre los principales puertos del mundo y atraer así a los barcos más eficientes, en un círculo virtuoso que reforzará la sostenibilidad del puerto.

El Port de Barcelona está desplegando el mayor parque solar sobre cubierta de Europa, con 100MWp instalados el año 2030. / PORT DE BARCELONA

¿Cómo generar energía sostenible?

La transición energética es sostenibilidad y también resiliencia. Y esta pasa por la independencia energética, para evitar afectaciones como cortes de suministro o fluctuaciones del precio de la energía. Por eso, el Port de Barcelona no sólo tiene que consumir y mover energía sostenible. También la tiene que generar.

En esta línea, ya se ha empezado a desplegar el que será el mayor parque fotovoltaico sobre cubierta de Europa, que tendrá instalados 100MWp de energía solar en 2030. Ese mismo año, en el puerto se producirán hasta 100.000 toneladas de biocombustible, que después se suministrará a los barcos, con varias plantas que aprovecharán los residuos de éstos y del entorno del recinto portuario, aplicando criterios de economía circular.

Todos estos cambios, sin embargo, no serán posibles sin una apuesta decidida por la innovación. La transición energética creará nuevos modelos de negocio y traerá tecnologías que se integrarán en el ecosistema portuario, como ya se ha hecho con los sistemas OPS y como se hará con el hidrógeno o con los sistemas de captura de CO 2 , por ejemplo.

Se trata, pues, de un reto mayúsculo que se materializará a través del esfuerzo coral de toda la Comunidad Portuaria. Con la transición energética, el Port de Barcelona se convertirá en un nodo estratégico que no sólo importa, almacena y distribuye energía, sino que produce y garantiza el suministro de diferentes energías sostenibles. Para seguir haciendo más competitiva y sostenible la economía del país.