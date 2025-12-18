Corban GES, la constructora aragonesa que levanta el futuro industrial de Aragón

En un sector donde la fiabilidad, la experiencia y la entrega puntual marcan la diferencia, la empresa aragonesa Corban GES se ha consolidado como un referente en construcción industrial y urbanización en Aragón. Con más de dos décadas de trayectoria y un equipo de más de 30 especialistas, la compañía ha construido su reputación sobre tres pilares: compromiso, fiabilidad y eficacia.

Desde la transformación de terrenos yermos en urbanizaciones completas hasta la construcción de naves industriales, centros de datos o reformas de espacios residenciales y terciarios, su catálogo de servicios ofrece soluciones integrales adaptadas a las necesidades de empresas e inversores.

“Damos mucho valor a la palabra compromiso y a satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, resume el gerente de Corban GES, César Boloix. Ese compromiso se traduce en obras pensadas para durar, plazos que se cumplen y proyectos que ayudan a hacer crecer el tejido empresarial aragonés.

Compromiso, fiabilidad y eficacia

El crecimiento de Corban GES se apoya en tres pilares básicos:

Compromiso: Cada proyecto se aborda como una alianza a largo plazo con el cliente.

Fiabilidad: la empresa trabaja de forma constante en optimizar los plazos de ejecución , lo que les permite ser un socio en el que confiar cuando el tiempo es clave.

Eficacia: aplican todos los recursos disponibles para alcanzar los objetivos fijados por el cliente, cuidando la calidad, la rentabilidad y el cumplimiento de los costes.

Sobre esta base, Corban GES define sus prioridades en torno a una misión clara: satisfacer las necesidades de creación y adaptación de las infraestructuras de sus clientes. Su visión pasa por contribuir al crecimiento de las empresas actuando como un socio estratégico en el desarrollo de sus activos. Todo ello se sostiene en unos valores que guían su día a día: profesionalización y calidad en todos los procesos, fiabilidad y seriedad —porque la confianza de los clientes es su mayor activo— y una apuesta firme por la eficacia y la rentabilidad, logrando resultados en tiempo y coste sin renunciar al nivel de calidad exigido.

Amplia diversificación de servicios

Aunque su actividad se centra principalmente en el sector industrial, Corban GES ha diversificado su cartera para dar respuesta a distintos tipos de proyectos:

Urbanización : pavimentación, redes de saneamiento, viales o aparcamientos

Construcción industrial y residencial : naves industriales, cerramientos, centros de datos o reformas de edificios y espacios residenciales

Infraestructuras especializadas : bancadas, fosos, cubetos de retención u otras soluciones técnicas específicas para la industria.

Sector terciario y servicios: vestuarios, comedores, mobiliario y oficina o espacios auxiliares adaptados a las expectativas del cliente.

Esta visión integral les permite gestionar todo el ciclo de la obra, desde la urbanización del terreno hasta la construcción completa, incluyendo interiores y equipamientos.

Corban GES, socio fundador del CICA Corban GES es socio fundador del Clúster de la Industria de la Construcción de Aragón (CICA), un conglomerado de empresas creado a principios de 2025 con el objetivo de transformar el sector de la construcción en Aragón. El CICA nace con la intención de reforzar el sector, promoviendo la innovación y la sostenibilidad y fomentando la colaboración entre empresas. Entre sus objetivos se encuentran mejorar la competitividad del tejido empresarial aragonés, retener el talento local y desarrollar planes de formación especializada, además de dinamizar el sector y defender los intereses de las compañías que forman parte de este clúster. La participación de Corban GES en este clúster refuerza su papel como empresa comprometida no solo con sus clientes, sino también con el futuro de la construcción en Aragón.

¿Qué diferencia a Corban GES de otras constructoras?

El valor añadido de Corban GES se apoya en tres factores clave:

Enfoque integral “llave en mano” Pueden encargarse de todo el proceso: urbanización, estructura, cerramientos, instalaciones e incluso el equipamiento de interiores. Compromiso con los plazos La optimización del tiempo es una prioridad. Para muchas empresas, arrancar su actividad en fecha es tan importante como el propio diseño de la nave o la infraestructura. Experiencia en proyectos complejos Su trayectoria les ha permitido abordar proyectos de alta exigencia técnica, como naves tecnológicas, centros de datos o grandes infraestructuras industriales.

“Nos encontramos en un buen momento, en el que podemos mirar con optimismo al futuro”, apunta Boloix. Asegura que el sector vive una etapa de grandes oportunidades en Aragón, con importantes proyectos que pueden materializarse en los próximos años.

Casos de éxito en Aragón

A lo largo de su trayectoria, Corban GES ha participado en numerosos proyectos reconocidos por su impacto en el territorio aragonés. Entre ellos, destacan: