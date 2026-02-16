Qué hacer con tus ahorros en 2026: asesoramiento financiero para invertir con criterio

En Aragón hay 41.378 millones de euros en depósitos bancarios, según el Banco de España. Dinero quieto que pierde valor cada año por la inflación y los impuestos.

Si te preguntas dónde invertir tu dinero, qué hacer con tus ahorros o cómo planificar tu patrimonio, la respuesta no empieza por un producto financiero. Empieza por un plan.

Hablamos con Álvaro Lana, director de Abante en Aragón, entidad independiente especializada en asesoramiento financiero y gestión de activos, para entender cómo las familias aragonesas pueden organizar su patrimonio de forma inteligente en 2026, diversificar correctamente y tomar decisiones con criterio.

Y en ese trabajo, el acompañamiento profesional —especialmente si hablamos de un asesor financiero— puede marcar la diferencia.

Porque invertir no consiste en acertar "la oportunidad del año". Consiste en construir una estrategia realista adaptada a tu vida.

Por qué 2026 puede ser un buen año para invertir en Aragón

Si algo dejó claro 2025 es que titulares y mercados no siempre van de la mano. Puede haber tensión política o geopolítica, y aun así que las empresas sigan ganando dinero obteniendo beneficios.

Esta tendencia se repite en el arranque de 2026. Por ello, más allá del ruido mediático, los mercados vuelven a mirar a los fundamentales. Álvaro Lana, lo resume así: “Las previsiones son positivas y con crecimientos estimados de doble dígito. Con un crecimiento mundial en torno al 3% y la inflación más controlada, el escenario es propicio”.

Eso sí, Lana advierte que “hay riesgos por la concentración y la sobrevaloración de algunas compañías, y hay que saber identificarlos”.

Pero, aunque existen oportunidades reales, debemos tener claro que invertir no es acertar una apuesta, es construir una estrategia que encaje con tu vida y que puedas mantener.

El riesgo de no invertir: inflación, impuestos y pérdida de poder adquisitivo

Muchas personas creen que el mayor riesgo es invertir, equivocarse y acabar perdiendo dinero. Pero existe otro riesgo silencioso: no invertir nunca.

Cuando la gente deja el dinero quieto años, suele hacerlo por prudencia, un hecho que Lana entiende, pero insiste en que también hay riesgo en no mover ficha: “El principal riesgo de no invertir está en la pérdida de poder adquisitivo, en parte por la inflación y por los impuestos”.

Y pone un ejemplo clarificador: “Si hoy te tocan 400.000 euros en la lotería, tras impuestos pueden quedarte 328.000 euros; y en 20 años, con una inflación del 2%, es como si fueran 220.000 euros”.

También apunta a otro enemigo: la parálisis por exceso de escenarios. Es lo que Lana llama “la inacción por la incertidumbre, el ir posponiendo la inversión hasta tener una “clarividencia” que nunca llega Mientras tanto, los objetivos (jubilación, vivienda, estudios de los hijos, tranquilidad financiera) se pueden ir quedando atrás.

La alternativa al “invertir a lo loco” o “quedarse quieto” pasa por una idea sencilla: planificar y después invertir con criterio.

Además, debemos tener en cuenta un factor determinante que es la longevidad: vamos a vivir más años y vamos a necesitar estirar nuestro dinero para financiar esos años de jubilación.

Cómo y dónde invertir mis ahorros: la respuesta empieza al revés de lo que crees

Llegados a este punto, cuando alguien se pregunta cómo invertir mis ahorros y dónde invertir en 2026, lo habitual es esperar una lista de productos: fondos, acciones, planes de pensiones… Error.

El enfoque de un asesor financiero de Abante va justo al revés: primero entiende a la persona, después hace números, y solo entonces habla de estrategia.

Álvaro Lana lo describe así: “Se trata de tener tiempo de calidad con la persona, entender qué quiere, qué necesita, sus inquietudes, sus sueños, sus miedos”. Y, a partir de ahí, bajar al plano económico: “Conocer cuál es su capacidad de ahorro, si tiene hijos, situación fiscal, futura herencia… hacer una foto actual y proyectarla al futuro, y entonces construir un plan personalizado y una cartera”.

Qué aporta un asesor financiero Hoy existe información infinita sobre cómo invertir mi patrimonio. Pero como insiste Lana: "Información no es criterio. Un buen asesor aporta filtro, disciplina y acompañamiento". E insiste en una idea esencial: “No existe una cartera universal perfecta; existe una cartera adecuada para tu vida. Cuando cambian tus circunstancias o la coyuntura, el asesor te ayuda a revisar el plan para no tomar decisiones impulsivas”.

Cuatro claves para invertir en 2026 con criterio

Un asesor financiero en Zaragoza te ayudará a prestar atención a los aspectos fundamentales a la hora de planificar la inversión:

1) Empieza por el “para qué” (no por el “dónde”)

Antes de hablar de dónde invertir tus ahorros, hay que saber “para qué”. Definir tus objetivos:

¿Complementar la jubilación?

¿Comprar una vivienda?

¿Financiar los estudios de tus hijos?

¿Proteger el patrimonio familiar?

El objetivo y el plazo del que disponemos, siempre mandan.

2) Asegura liquidez y ten en cuenta el “riesgo emocional”

Invertir no debería poner en riesgo tu tranquilidad del día a día. Si cualquier imprevisto te obliga a vender, la estrategia se rompe. Por eso, antes de “dar el paso”, conviene saber el riesgo que se quiere asumir.

Como explican desde Abante, se trata de “construir y mantener una cartera adaptada a los límites emocionales de cada inversor”. Si tu cartera te obliga a vender en la primera caída seria, no es tu cartera, subrayan.

3) Diversifica de verdad

Una cartera puede parecer variada y, sin embargo, depender casi de lo mismo: concentración en un solo sector o en “los grandes nombres de siempre”.

Diversificar consiste en repartir riesgos de forma que un solo tema no determine tu futuro e implica:

Combinar distintos tipos de activos (renta variable, renta fija, alternativos)

Diversificar por regiones (Europa, EEUU, emergentes) y estilos (crecimiento, valor)

Revisar que el riesgo no esté "duplicado" sin darte cuenta

4) El largo plazo es un aliado

Como explica Álvaro Lana, el tiempo juega a nuestro favor por dos razones:

Mitiga el riesgo a la volatilidad. Activa el interés compuesto: los propios rendimientos generan más rendimientos.

Y remata con una idea clave: “El largo plazo muchas veces no implica aguantar, sino haber hecho un primer plan y luego ir gestionando la cartera, rebalanceándola”.

Es decir, no se trata de “ser valiente”, sino de tener un plan financiero y contar con el asesoramiento de un profesional que te impida tomar decisiones impulsivas cuando el mercado y los titulares se mueven.

Asesoramiento financiero en Zaragoza: tu primer paso no es elegir un producto

Si vives en Aragón y te ronda alguna de estas preguntas por la cabeza:

¿Dónde invertir mis ahorros en 2026?

¿Qué hago con mis ahorros sin complicarme?

¿Cómo planifico una jubilación más larga?

¿Qué hacer con mis ahorros para no perder poder adquisitivo?

Tu primer paso no debería ser elegir un producto. Debería ser hacer una planificación.

Los equipo de Abante en Zaragoza ayuda a familias y profesionales aragoneses con:

Asesoramiento y planificación financiera a largo plazo

Acompañamiento profesional e independiente

Visión integral del patrimonio (financiero, inmobiliario, empresarial)

Construcción de carteras diversificadas adaptadas a cada perfil

Como resume Álvaro Lana: "No existe una cartera de inversión perfecta universal, sino una cartera que encaja con tu vida: objetivos, plazos, patrimonio presente y futuro. Contar con asesoramiento profesional puede ser la diferencia entre una estrategia que se abandona al primer susto y una que se mantiene con sentido durante años".

