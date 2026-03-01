La construcción industrializada impulsa el desarrollo sostenible de centros de datos

La llegada de grandes inversiones tecnológicas vinculadas a centros de datos transforma la economía aragonesa. Zaragoza y su entorno se han posicionado como hub estratégico en el sur de Europa gracias a factores como su ubicación, conectividad y disponibilidad de suelo.

Según el informe de la Fundación Basilio Paraíso, se espera que la inversión en centros de datos aporte hasta un 10% del PIB de Aragón con proyectos que ya superan los 10.000 millones de euros en inversión directa.

En este contexto, Consolis Tecnyconta, filial española del líder europeo en prefabricado de hormigón Grupo Consolis, se posiciona como uno de los actores clave de esta transformación. Desde Aragón, la compañía desarrolla soluciones de alta especialización que están presentes en los proyectos tecnológicos más relevantes del país.

Viga prefabricada / CONSOLIS TECNYCONTA

Innovación local con proyección global

Consolis Tecnyconta ha sabido responder a las oportunidades del sector tecnológico mediante soluciones constructivas altamente especializadas. TecnyData®, su sistema de prefabricado de hormigón sostenible desarrollado específicamente para la construcción de centros de datos, se ha consolidado como líder en España siendo referencia en eficiencia, flexibilidad y precisión técnica. Además, gracias a la integración de la línea Green Spine Line®, estas estructuras logran reducir las emisiones de CO2₂en más de un 40%, combinando sostenibilidad con un alto rendimiento técnico.

«Aragón tiene hoy una oportunidad histórica ligada al desarrollo de infraestructuras digitales. Estamos aportando soluciones industriales avanzadas que permiten ejecutar estos proyectos con mayor eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad», señala Marcelo Miranda, CEO de Consolis Tecnyconta.

De hecho, la apuesta por TecnyData® fue reconocida como la Mejor Solución Industrializada para Construcción de Centros de Datos en los I Premios Aragón de La Razón en 2025, un galardón que evidencia la contribución de la compañía al desarrollo industrial y tecnológico de la comunidad.

TecnyHUB, centro de innovación. / CONSOLIS TECNYCONTA

Impulso al empleo

Para dar respuesta a la creciente demanda de centros de datos, un sector que se prevé genere hasta 9.000 empleos directos e indirectos en la región, Consolis Tecnyconta ha realizado una apuesta decidida por la innovación como motor de competitividad y crecimiento a largo plazo. En este contexto, TecnyHUB, su centro de innovación colaborativo, impulsa el desarrollo de nuevas soluciones, procesos más eficientes y materiales de menor impacto ambiental, trabajando junto a clientes, universidades, centros tecnológicos y startups. Esta inversión permite anticiparse a las exigencias técnicas del sector.

De este modo, la estrategia de la compañía contribuye a posicionar el territorio como un referente europeo en infraestructuras digitales. En un contexto en el que las previsiones apuntan a un impacto relevante de los centros de datos en la economía, Consolis Tecnyconta aporta la capacidad industrial y tecnológica necesaria para hacerlo posible.