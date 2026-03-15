Víctor Royo: "El Burgo de Ebro tiene 2.800 censados y recibe 3.500 trabajadores cada día"

-El Burgo de Ebro cuenta con cuatro polígonos industriales. ¿Cuál es el nivel de ocupación y disponibilidad de suelo en estos momentos?

-El polígono Royo Cabezón fue el primero que se puso en marcha y es el más pequeño, pero en su día fue el motor industrial del municipio. También contamos con La Noria-El Vadillo, que comenzó a construirse en los 80 y está prácticamente al 100% de ocupación, con pequeñas y medianas empresas, entre ellas United Petfood, Meyco, Grávalos y Tupersa, que ya empiezan a tener un gran volumen de trabajadores, desde 80 hasta 400 empleados. En El Espartal I están las compañías papeleras y el segundo data center de Amazon Web Services (AWS) y en El Espartal II se sitúa su primer centro de datos. En este polígono hay terrenos libres, pero poco a poco se está ocupando, están llegando más empresas y eso es lo importante.

-¿Cuántas empresas y personas trabajan en estos centros productivos?

-Le voy a dar un dato. El Burgo de Ebro recibe 3.500 trabajadores cada día. Hay más trabajadores que habitantes censados. Somos unos 2.800, aunque vivimos más de 3.000 personas. La capacidad industrial del municipio es tremenda, pero hay gente que no acaba de empadronarse porque estamos muy cerca de Zaragoza y prefieren vivir allí por el médico o por los estudios de sus hijos.

"Necesitamos que el Gobierno de Aragón suba los precios de los módulos para poder construir vivienda protegida. Disponemos ahora de una parcela para construir 90 VPO"

-Ha nombrado algunas de las grandes empresas. ¿Cuáles son los sectores más importantes?

-Contamos con una gran diversidad de sectores. Es cierto que la llegada del sector papelero supuso un antes y un después. Saica es la principal empresa del sector en España y tiene aquí su centro más importante a nivel europeo, e ICT Ibérica (Tronchetti) tiene una gran presencia con sus instalaciones en las que fabrica papel tisú de la marca Foxy. Pero también hay empresas dedicadas a la alimentación para mascotas, mecanización pesada, tubos perfilados, automoción… El último sector que ha llegado es el de los centros de datos de la mano de AWS. Uno de los dos centros ya está prácticamente funcionando y el otro se está construyendo.

-Dentro de la apuesta del consistorio por la diversificación, ¿qué otros sectores pueden formar parte de la actividad económica en el municipio?

-Tenemos una gran variedad de sectores y tratamos por igual tanto a una multinacional como a una pequeña empresa. Hay proyectos como el del hidrógeno (se prevé la instalación de una planta de hidrógeno verde de 60 MW en El Espartal II) que no está muerto y otros ubicados en plataformas logísticas que pueden llegar en cualquier momento. No cerramos la puerta a ninguna empresa, sea del tamaño que sea, ni a ningún sector.

-¿Qué ventajas tienen las empresas que elijan en El Burgo de Ebro para instalarse?

-Las empresas se pueden beneficiar de bonificaciones en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) para la creación de puestos de trabajo o aquellas que decidan instalar energías renovables en sus centros.

-¿Van a llevar a cabo actuaciones de mejora en los polígonos?

-El ayuntamiento realiza actuaciones a través de unas entidades de conservación y mantenimiento. Aunque los polígonos van teniendo años, su estado es bueno pero hay que ir renovándolos. En La Noria vamos a invertir cerca de 400.000 euros para mejorar el asfalto y la accesibilidad, pero también habrá mejoras en el alumbrado público y se llevará agua potable a los polígonos industriales más alejados del municipio.

-¿Cómo ha sido la implantación del tejido industrial en los últimos años?

-Constante. Llegó Saica y luego lo hicieron Tronchetti, United Petfood, Amazon Web Services… Tenemos otros proyectos en cartera de alguna empresa que se instalará en los próximos meses, que por el momento no podemos anunciar.

-¿Qué supone el aterrizaje de Amazon Web Services con dos data centers en su complejo industrial?

En primer lugar, mucho trabajo de gestión aunque venga con un PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón). El impacto que va a tener este gigante tecnológico va a ser muy positivo. No se traducirá en muchos puestos de trabajo, pero Amazon va a colaborar con el municipio y a participar en muchos proyectos que estamos negociando.

-¿Qué tipo de proyectos?

Van a ser proyectos educativos, sociales, culturales y deportivos. Desde el patrocinio de torneos hasta la construcción de una biblioteca en el colegio, de salas de informática en el aula de adultos y en el colegio, o de un nuevo depósito y la red de agua potable a los polígonos industriales.

"El primer centro de datos de Amazon va a comenzar a funcionar muy pronto y en el segundo emplazamiento ya se están realizando los movimientos de tierra"

-¿Puede tener un efecto tractor que anime a más empresas y que impulse la creación de empleo y mejore el tejido industrial?

-Esperamos que sí. Los centros se están poniendo ahora en marcha e imagino que serán necesarias empresas que contribuyan a su mantenimiento. El primer centro va a comenzar a funcionar muy pronto, pero el terreno es enorme y poco a poco las instalaciones se irán ampliando, como ocurrirá en los centros que se están construyendo en Huesca y Villanueva de Gállego. En el segundo emplazamiento ya se están realizando los movimientos de tierra.

-El Burgo de Ebro ha vivido una importante mejora de las comunicaciones. ¿Eso ha facilitado la llegada de empresas?

-Sí. La ejecución de la AP-1 benefició a El Burgo del Ebro porque nos conectó por autopista con el resto de ciudades y pueblos industriales de España. El Ministerio de Transportes está trabajando ahora en el tramo entre El Burgo y Fuentes de Ebro de la A-68, pero lo más importante no es llegar a Fuentes sino salir al Mediterráneo.

-¿Qué necesidades tiene actualmente El Burgo de Ebro?

-La principal necesidad es la vivienda. Estamos intentando construir vivienda protegida pero es imposible por el precio de los módulos marcados por el Gobierno de Aragón y los costes excesivamente altos de construcción. Nos hemos reunido con muchos constructores y a las empresas no les salen las cuentas para construir vivienda de protección, incluso poniéndoles el terreno a coste muy bajo, el mínimo posible.

-¿Cuántas viviendas de protección oficial harían falta?

-Tenemos ahora mismo una parcela para construir 90 VPO.Estaríamos dispuestos a comenzar ya a levantarlas e ir por fases de 25-30 viviendas, pero solicitamos encarecidamente al Gobierno deAragón que suban el precio del módulo porque queremos y necesitamos construir viviendas.

-¿En qué otras prioridades está trabajando el ayuntamiento?

-Hemos conseguido que en El Burgo de Ebro se imparta Educación Secundaria y que el centro de salud tenga un segundo médico para cubrir las necesidades de la población y los mayores de la residencia. Además, el ayuntamiento está trabajando en la redacción del proyecto de construcción de una piscina cubierta, y de un nuevo consultorio médico. Hemos creado la primera comunidad energética escolar y también vamos a trasladar el punto limpio a La Noria, a licitar el techo de las pistas de pádel y a construir vestuarios en las pistas de pádel, tenis y frontón. Tenemos muchos proyectos en marcha que serán realidad a lo largo de este año. Hemos renovado plazas y parques y vamos a seguir con el asfaltado de calles y con las becas de comedor, libros y transporte para los jóvenes que estudian fuera y apoyar a la residencia y a las entidades deportivas y culturales del municipio.