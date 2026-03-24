Los cables de fibra óptica llegan desde La Muela a toda Europa de la mano de Telnet

Aragón se ha convertido en uno de los territorios que más miradas concentra cuando se habla de inversión tecnológica, centros de datos e infraestructuras estratégicas. Pero detrás de ese gran escaparate hay una industria menos visible y, al mismo tiempo, decisiva: la que hace posible que la conectividad funcione. En ese mapa juega un papel destacado Telnet Fiber Optic, compañía ubicada en el Polígono Centrovía de La Muela, en Zaragoza, especializada en el diseño y la fabricación de cable de fibra óptica, así como en componentes ópticos pasivos y soluciones para redes FTTH.

La empresa aragonesa suma más de 30 años de experiencia en el sector y ha reforzado su posición en un momento en el que la fibra óptica se ha vuelto imprescindible, no solo para conectar hogares, sino también para sostener grandes proyectos tecnológicos e infraestructuras críticas. Y las cifras así lo indican: España alcanzó en agosto de 2025 los 17,5 millones de líneas FTTH, según datos de la CNMC.

Desde La Muela, Telnet cuenta con dos fábricas, una dedicada a cables y otra a componentes ópticos pasivos, además de distintos almacenes. Esa capacidad industrial le ha permitido ampliar catálogo, mejorar procesos y responder a una demanda creciente de conectividad de alta velocidad.

Como explica Olga Serrano, directora Comercial y de Marketing, “en Telnet tenemos un firme compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación, diseñando nuestros cables para cumplir con los requisitos técnicos de los clientes. Como resultado de esta estrategia, contamos con un amplio catálogo de productos y soluciones”.

En Telnet fabrican cables de fibra óptica y componentes ópticos pasivos. / TELNET

Soluciones para redes ópticas y FTTH desde Aragón

Hablar de Telnet es hablar de una de las referencias industriales de Aragón en un sector altamente técnico. Además de fabricante de cable de fibra óptica, Telnet es un socio estratégico de operadores, integradores y empresas instaladoras que necesitan soluciones fiables para despliegues complejos. Su actividad cubre desde cables para distintos escenarios de instalación hasta una oferta de pasivos pensada para proyectos FTTH y backbone.

Entre sus desarrollos figuran cables para instalación aérea, en ducto, soterrada o en microductos, además de soluciones específicas para redes de alta exigencia, con alta densidad de fibras en las menores dimensiones. A ello suma una gama de componentes ópticos pasivos, entre ellos splitters de fibra óptica, latiguillos de fibra óptica, cables preconectorizados y equipamiento pasivo para redes ópticas, así como otras soluciones orientadas a mejorar el despliegue y el mantenimiento de la red.

La empresa fabrica unos 2 millones de kilometos de cables de fibra óptica al año. / TELNET

Fábrica de fibra óptica en Zaragoza con vocación internacional

Telnet Fiber Optic sitúa su planta en La Muela donde dispone de 12.000 metros cuadrados y una capacidad de producción anual de 2 millones de kilómetros de fibra óptica cableada, un dato que ayuda a dimensionar su peso en la cadena de valor de las telecomunicaciones.

A esa base industrial se suma su proyección exterior. Telnet cuenta con más de 80 trabajadores y ha logrado que el 55% de sus ventas sean internacionales, frente al 45% nacional.

Sus principales mercados se encuentran en países europeos como Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Bélgica o Luxemburgo, aunque también exporta a África y Latinoamérica. Sus clientes se reparten entre operadores de telecomunicaciones, empresas instaladoras, integradores de red, compañías de infraestructuras y energía y administraciones públicas.

El 55% de las ventas de Telnet son al exterior. / TELNET

Qué diferencia a Telnet Fiber Optic en el mercado de la fibra óptica

En un sector con una fuerte competencia, la empresa insiste en una idea clara: “la calidad real se nota en los detalles”. Ese mensaje se sustenta en varias claves:

La primera es una fabricación 100% controlada, desde el diseño hasta la producción, con el objetivo de asegurar uniformidad, precisión y fiabilidad. La segunda se basa en el uso de materiales de alta calidad, orientados a garantizar baja atenuación, resistencia mecánica y larga vida útil, incluso en condiciones exigentes. La tercera clave es la adaptación al proyecto: la compañía defiende su capacidad para fabricar diseños específicos según las necesidades de cada cliente.

Y, junto al producto, reivindica también el valor del soporte técnico, acompañando al cliente en el diseño del cable o de la solución que mejor encaja con cada despliegue. “Telnet se caracteriza por su flexibilidad y rapidez en los plazos de entrega, y una atención cercana tanto en preventa como en postventa”, indica Serrano.

Telnet fibra óptica: innovación, certificaciones y nueva etapa empresarial

La compañía vincula su crecimiento a una estrategia de innovación constante. Olga Serrano, directora Comercial y de Marketing, subraya el compromiso de la empresa con la investigación, el desarrollo y la innovación como base para construir un catálogo amplio de productos y soluciones. Esa apuesta se ha traducido en nuevos cables de alta capacidad, mejoras de fabricación y refuerzo de la oferta para despliegues de redes FTTH y nuevas infraestructuras de red.

A nivel corporativo, Telnet también vive una nueva etapa tras su integración en Tratos Cavi S.p.A. en 2024. Según Serrano, esta operación “ha permitido generar sinergias entre ambas compañías y ha promovido avances en diseño de cables y una importante inversión en la fábrica de Zaragoza mediante nuevas líneas de producción”.

A ello suma que Tenet ha obtenido certificaciones de gestión como ISO 9001 e ISO 14001 que refuerzan su imagen como compañía con estándares de calidad, trazabilidad y responsabilidad social.

Nueva fábrica de cables de fibra óptica. / TELNET

Una empresa de fibra óptica en La Muela con peso en la nueva economía aragonesa

En un momento en el que Aragón gana protagonismo por sus grandes proyectos tecnológicos, Telnet representa una de esas compañías que sostienen la transformación desde la industria. No es la parte más visible del sector digital, pero sí una de las más necesarias.

Desde La Muela, Telnet fabrica cable de fibra óptica, desarrolla componentes ópticos pasivos y da respuesta a operadores e integradores que buscan fiabilidad, capacidad de suministro y soluciones adaptadas. En otras palabras: no solo vende producto, también aporta garantía técnica en un mercado donde cada detalle cuenta.